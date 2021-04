Essity aumentará sua participação acionária na Productos Familia S.A.

SÃO PAULO, 26 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa de higiene e saúde Essity chegou a um acordo para adquirir aproximadamente 44% da empresa colombiana de higiene Productos Familia S.A. ("Familia"). Após o fechamento da transação, a participação da Essity na empresa será de pelo menos 94%. A Essity é acionista desde 1985 e, atualmente, detém 50% da empresa. O preço de compra avalia a empresa em US$ 1,54 bilhão (aproximadamente R$ 8,4 bilhões) para 100% da empresa em uma base livre de dívidas.

"A Familia é uma empresa muito inovadora e focada no consumidor, e nosso forte relacionamento existe há mais de 30 anos. Com esta aquisição, estamos construindo uma plataforma mais forte para acelerar o crescimento na América Latina, melhorar a rentabilidade e a eficiência, bem como acelerar a transformação digital", diz Magnus Groth, presidente e CEO da Essity.

A Familia está sediada em Medellín, na Colômbia, com forte presença na América Latina. A empresa opera principalmente no setor de Cuidados Pessoais, além de Papel Tissue de Consumo e Higiene Profissional. A empresa Familia agora está totalmente consolidada nas contas da Essity e relatou vendas em 2020 de US$ 757 milhões, EBITDA ajustado de US$ 155 milhões e EBITA ajustado de US$ 128 milhões, equivalente a uma margem EBITA ajustada de 16,8%. O crescimento orgânico das vendas em 2020 foi de 2,8%. Espera-se que a aquisição tenha um efeito positivo no lucro por ação da Essity a partir de 2021.

Na Colômbia, a Familia é líder de mercado em cuidados femininos com a marca Nosotras®, em produtos de incontinência com a marca TENA® e em papel tissue de consumo com a marca Familia®.

O outro grupo predominante de acionistas da Familia são os descendentes do fundador da empresa. A Essity continuará a contar com o conhecimento local e a experiência do grupo de acionistas, seus parceiros na Familia nos últimos 30 anos. Após o fechamento da transação, os membros continuarão envolvidos no futuro da Familia e da Fundación Familia por meio de sua participação em conselhos consultivos.

As vendas líquidas da Familia em 2020 por categoria foram: Cuidados Femininos 38%, Papel Tissue de Consumo 31%, Cuidados com Bebês 13%, Produtos de Incontinência 11%, e Higiene Profissional 7%. Colômbia e Equador são os países mais importantes, com 50% e 21% das vendas líquidas de 2020, respectivamente. A Familia tem cerca de 5 mil funcionários e oito fábricas de produção.

A aquisição será totalmente financiada com dívida e a Essity comprometeu linhas de crédito. A Essity continua totalmente comprometida em manter uma classificação sólida de grau de investimento. A conclusão da transação está sujeita às aprovações regulamentares habituais e a expectativa é que seja finalizada no segundo semestre de 2021.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder mundial em higiene e saúde. Estamos dedicados a melhorar o bem-estar por meio de nossos produtos e serviços. Os produtos da Essity são vendidos em aproximadamente 150 países sob as marcas globais TENA® e Tork®, e outras marcas fortes, tais como JOBST®, Leukoplast®, Libero®, Libresse®, Lotus®, Nosotras®, Saba®, Tempo®, Vinda® e Zewa®. A Essity tem cerca de 46 mil funcionários. As vendas líquidas em 2020 totalizaram aproximadamente 122 mil milhões de coroas suecas (11,6 mil milhões de euros). A sede da empresa está localizada em Estocolmo, Suécia, e a Essity está listada na bolsa de valores Nasdaq Estocolmo. A Essity quebra barreiras pelo bem-estar e contribui para uma sociedade saudável, sustentável e circular. Mais informações em www.essity.com.

