Está planejando abrir um negócio próprio? Microfranquias são excelentes opções para quem deseja começar a empreender

O modelo de negócio mais acessível – até R$105 mil - é o grande destaque do setor de franchising e pode ser a porta de entrada para o empreendedorismo; especialista do Kumon destaca pontos importantes para o empreendedor

SÃO PAULO, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising – ABF, 450 redes associadas operam com o sistema de microfranquias, o que representa 37% do total de afiliados. Em maio de 2020 eram 301 e, representavam 29% do total. Este crescimento - cerca de 50% em 2 anos - é uma resposta à grande procura por modelo de negócios com investimento de até R$ 105 mil, a categoria referida.

Este modelo de negócio que existe no Brasil e em outros países, é operado, no geral, pelo próprio franqueado e conta com os mesmos benefícios oferecidos pelo sistema de franquia: know how e suporte para o crescimento e sucesso, além da segurança de contar com a força de uma marca já estabelecida no mercado, com uma estrutura que auxilia e oferece suporte no processo de abertura, ações de marketing e de divulgação do produto, entre outras vantagens.

"Muitas pessoas têm vontade e necessidade de empreender, mas não podem ou não querem correr riscos de começar do ponto zero. O franchising é uma boa alternativa. É uma forma de distribuir produtos ou serviços, criando uma rede de pequenos negócios, numa relação de "ganha- ganha". Ou seja, uma excelente opção para quem deseja ser o dono do próprio negócio, mas não sabe nem por onde começar", diz Julio Segala, Vice-presidente executivo do Kumon América do Sul.

Um ponto importante, que precisa ser destacado é que, o fato de serem chamadas de "micro" não implica que tenham "micro" faturamentos. Também não é porque o investimento é relativamente baixo e por ser franquia que não há riscos. Importante sempre mostrar o ônus e o bônus. Por isso, é primordial a dedicação na operação do negócio, já que o franqueado terá que exercer vários papeis como: comercial, financeiro e, gestor de RH. Até chegar no ponto de maturidade, exigirá bastante atenção e os aprendizados diários vão dando "bagagem" ao empreendedor.

O Kumon – maior franquia educacional do país - é ideal para quem deseja abrir o próprio negócio na área de educação com um valor de investimento inicial acessível (a partir de R$ 50 mil) e ainda contar com o suporte de uma empresa que está no Brasil há 45 anos e conta com mais de 1.500 unidades em 580 cidades.

No mercado de franchising há mais de 27 anos, Segala ressalta que já ouviu muitas dúvidas daqueles que estão em busca do tão sonhado negócio: Qual franquia escolher? Como está o mercado? Que suporte terei? "Minha primeira recomendação é: busque um empreendimento com o qual você se identifique e pesquise muito sobre o franqueador e a rede".

Para ser um franqueado da rede, não é necessário ter experiência com educação, mas é essencial identificar-se com a área, ter o desejo de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas e identificação com a filosofia do método de estudo. "Nossa dedicação diária é ajudar as crianças a se desenvolverem para tornarem-se cidadãos que contribuam para uma sociedade melhor", analisa Julio.

O método Kumon é o mesmo aplicado em todas as franquias do mundo. A metodologia foi desenvolvida há mais de 65 anos e vem sendo aprimorada através das dezenas de milhões de alunos que já passaram pelas mais de 20 mil unidades.

A rede, eleita cinco vezes a Melhor Microfranquia do Brasil¹ é considerada a maior franquia educacional do país². Chancelado como franquia internacional, na categoria MEGA, por três vezes seguidas, pela Associação Brasileira de Franchising – ABF, o Kumon América do Sul, com sede em São Paulo, é responsável pela expansão das franquias em todos os países da América do Sul. Além do Brasil, está presente na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai, totalizando mais de 1800 unidades.

Sobre o Kumon

Criado no Japão em 1954, pelo professor Toru Kumon, o método utiliza os chamados exercícios-guia para que o aluno realize as atividades com o mínimo de intervenção do orientador. Somente após absorver totalmente a informação, avançam para os níveis subsequentes. O método de estudo está presente em mais de 60 países e reúne mais de 3,5 milhões de estudantes. No Brasil são mais de 1.500 unidades em quase 580 cidades, somando mais de 175 mil alunos, de aproximadamente 200 mil estudantes na América do Sul. Mais informações no site http://www.kumon.com.br/franquia ou pelo telefone 0800 728 1121.

¹Melhor Microfranquia do Brasil (Pesquisa realizada pela revista PEGN)

²Maior franquia educacional do país (Ranking divulgado pela ABF)

