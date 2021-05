Estación médica de cero contacto para una prueba segura y rápida PCR de Covid-19

HSINCHU, 11 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Brain Navi Biotechnology Co., Ltd., una empresa dedicada a cirugía robótica cerebral, ahora está lanzando unas estaciones médicas de "contacto cero" en hospitales de Taiwán, para proteger completamente al personal médico y a los pacientes de poder ser contagiados con "enfermedades altamente contagiosas". El mayor riesgo de infección para el personal médico es durante la entubación, el hiposo nasal y cuando los médicos cambian su equipo de Bio-protección , dijo el Dr. Jerry Chen, CEO de Brain Navi. El añade que "desde la crisis del SARS en Asia hace 17 años, no hubo ningún desarrollo en la tecnología de protección para el personal médico. ¿Cómo podría el personal médico protegernos si ellos no están bien protegidos en primer lugar?". El como médico sabe de la ansiedad del personal médico, esto motiva al Dr. Chen a reinventar la forma obtener pruebas de enfermedades infecciosas con robots, eliminando completamente el contacto entre el personal médico y los pacientes.