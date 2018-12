Estaciones de televisión locales celebran 15 años de salvar vidas con Project Roadblock

WASHINGTON, 13 de diciembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para hacer las carreteras estadounidenses más seguras durante la temporada navideña, la Television Bureau of Advertising (TVB) y el Ad Council hoy anunciaron el lanzamiento del 15º esfuerzo anual "Project Roadblock", la mayor iniciativa anual apoyada por estaciones de televisión de una única campaña de anuncios de servicio publico (PSA por sus siglas en inglés). Bajo el banner Project Roadblock, emisoras de televisión locales donan tiempo de emisión para apoyar la campaña nacional de anuncios de servicio público "Buzzed Driving is Drunk Driving" del Ad Council y de la Administración Nacional de la Seguridad de Carreteras del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (NHTSA).

Desde 2004, las emisoras de televisión locales han participado en Project Roadblock transmitiendo anuncios de servicio público Buzzed Driving Prevention entre el 26 y 31 de diciembre, incluyendo una transmisión simultánea en vísperas de Año Nuevo a las 10pm hora local. Hasta la fecha, emisoras de televisión locales en toda la nación han donado más de $66 millones en medios para apoyar este esfuerzo, incluyendo $7.9 millones tan solo en 2017.

"La dedicación que las emisoras de televisión locales demuestran cada año a este mensaje que salva vidas es verdaderamente increíble", dijo Lisa Sherman, presidenta y CEO del Ad Council. "Estamos orgullosos de celebrar 15 años de Project Roadblock y mantener nuestras comunidades y carreteras seguras durante los días festivos".

"La temporada navideña debería ser uno de los momentos más felices del año, pero cuando se combinan el alcohol y la conducción, se convierte en uno de los más mortíferos", dijo Heidi King, administradora adjunta de la NHTSA. "Durante 15 años, Project Roadblock ha estado difundiendo el mensaje a través de tiempo de emisión donado en estaciones de televisión en todo el país de que Buzzed Driving is Drunk Driving (conducir achispado es conducir bebido), ayudándonos a asegurar que los estadounidenses tengan una temporada segura en las carreteras".

En reconocimiento del quince aniversario de Project Roadblock, el Ad Council y la TVB están realizando actividades de divulgación adicionales con estaciones de televisión en los 15 estados que representaron casi las dos terceras partes (65%) de todas las muertes por el consumo de alcohol en 2017: Texas, California, Florida, Carolina del Norte, Georgia, Illinois, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Michigan, Nueva York, Arizona, Alabama, Missouri y Tennessee.

"Emisoras de televisión locales se esfuerzan por proveer noticias integrales e información que salva vidas a sus comunidades cada día", dijo Steve Lanzano, presidente y CEO de la TVB. "Al participar orgullosamente en Project Roadblock desde sus inicios hace 15 años, las emisoras locales han aumentado el conocimiento sobre esta iniciativa crítica y ayudado a hacer las carreteras más seguras en todos los Estados Unidos durante los días festivos".

Más de 1,000 estaciones emisoras de TV locales de todos los 50 estados ya han prometido su apoyo para Project Roadblock 2018. Los grupos emisores ABC; CBS; Cox Media; Entravision Communications Corporation; Graham Media; Gray Television, Inc.; Hearst Television; ION Media Networks; Liberman Broadcasting; NBC; Nexstar Media Group, Inc.; Sinclair; Tegna, Inc.; Telemundo; Tribune Media Company; Univision Communications, y Weigel Broadcasting han prometido el pleno apoyo de sus estaciones.

Las estaciones participantes debutarán de forma exclusiva un nuevo spot televisivo, creado por-bono por la agencia creativa y de medios OMD y la compañía de producción HYFN, que presenta a un hombre joven que ha identificado uno de sus signos de advertencia de estar achispado y toma la decisión de usar transporte compartido a casa en vez de conducir. Este es el primero en una serie de anuncios de servicio público estacionales creado por OMD que se lanzarán durante el año, todos los cuales terminan con el lema "Buzzed Driving is Drunk Driving", recordando a los conductores encontrar una forma segura para llegar a casa en vez de ponerse al volante.

Extreme Reach, la plataforma de tecnología en la nube para el proceso de trabajo publicitario en televisión y video y la gestión de Talent y Rights (talento y derechos), ha donado apoyo al esfuerzo de Project Roadblock de este año.

Para obtener información sobre Project Roadblock, visite tvb.org/projectroadblock, y siga la campaña en línea usando el hashtag #ProjectRoadblock en Facebook y Twitter.

NHTSA

Durante más de cuatro décadas, la Administración Nacional de la Seguridad de Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) ha sido la agencia federal clave encargada de mejorar la seguridad de automóviles en las carreteras de la nación. Como parte del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, la NHTSA trabaja para reducir muertes y lesiones relacionadas con el tráfico promoviendo el uso de cinturones de seguridad y asientos de automóvil; ayudando a estados y comunidades locales a abordar la amenaza de conductores distraídos, borrachos y bajo la influencia de drogas; regulando las normas de seguridad e investigando defectos de seguridad en vehículos; estableciendo y haciendo cumplir normas de ahorro de combustible; realizando investigación sobre el comportamiento de conductores y la seguridad vial, y proporcionando información para consumidores sobre cuestiones desde la seguridad de niños pasajeros hasta la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas. Para más información, visite www.nhtsa.gov.

El Ad Council

El Ad Council reúne las mentes más creativas en la publicidad y los medios para abordar las causas más dignas. Sus innovadoras campañas de bien social pro-bono crean conciencia. Inspiran a la acción. Salvan vidas. Para conocer más, visite AdCouncil.org, siga a las comunidades del Ad Council en Facebook y Twitter, y acceda al material creativo en YouTube.

TVB

La TVB es la asociación comercial sin fines de lucro que representa a la industria de emisoras de televisión locales de $21 mil millones. Sus miembros incluyen a más de 800 estaciones de televisión individuales, grupos de radiodifusión televisiva, representantes de ventas publicitarias, sindicadores, emisoras internacionales y miembros asociados. La TVB promueve activamente soluciones locales de marketing de medios a la industria publicitaria y trabaja para desarrollar dólares de publicidad para las múltiples plataformas del medio, incluyendo transmisión de radio y televisión, en línea y móvil. La TVB provee una diversa variedad de herramientas y recursos, incluyendo tvb.org, para apoyar a sus miembros y para ayudar a los anunciantes a hacer uso óptimo de los dólares de publicidad locales.

