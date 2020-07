Este filtro para lavadora de Xeros detiene las microfibras que contaminan los océanos

Cada vez que la ropa se lava, se producen microfibras cuando se descomponen fragmentos diminutos, y muchos terminan contaminando ríos y océanos. Las fibras sintéticas como el nilón y el poliéster son un tipo de microplástico. Una sola lavada de ropa puede liberar hasta 700.000 microfibras.

El estudio, realizado por la Universidad de Plymouth, probó seis dispositivos diseñados para capturar microfibras: tres filtros de lavadoras más bolsas y bolas de lavar, en cargas mixtas para lavar de ropas sintéticas y de mezcla de algodón/sintéticas.

XFiltra, que se diseñó para que los fabricantes lo instalen en lavadoras, tuvo un buen funcionamiento, al capturar constantemente el 78% de todas las microfibras. En otras pruebas, verificadas independientemente, en las que solo se usó ropa sintética, XFiltra capturó más del 90% de fibras microplásticas.

Otros dispositivos probados por Plymouth no funcionaron tan bien. El segundo mejor producto redujo la liberación de microfibras en 54% y el siguiente mejor filtro solo capturó el 29% de microfibras. Los datos completos están publicados en la revista Science of the Total Environment.

Actualmente, ninguna lavadora está equipada con tecnología de filtrado para detener la liberación de microfibras. Pero la semana pasada, la organización benéfica británica Marine Conservation Society pidió leyes que requieran filtros en todas las lavadoras a partir de 2024, y este año Francia se convirtió en el primer país en requerir filtros de microfibras en todas las lavadoras nuevas a partir de enero de 2025.

Mark Nichols, director ejecutivo de Xeros, comentó:

"La contaminación de nuestros ríos y océanos con desperdicios plásticos está ocurriendo a un ritmo alarmante. Está dañando a la fauna y al delicado equilibrio de nuestros ecosistemas, y las microfibras provenientes del lavado de nuestra ropa son una importante fuente de contaminación.

"Muchos de nosotros queremos vivir una existencia más sostenible, cambiando nuestros hábitos y adoptando nuevas tecnologías para reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Con XFiltra, cada fabricante de lavadoras ahora tiene una oportunidad de hacer una importante contribución para mejorar la sustentabilidad de la lavandería, de nuestras ropas y de nuestro planeta, a un costo mínimo y con grandes beneficios para todos.

"Este importante estudio de Plymouth proporciona una información fundamental para la industria y los consumidores para reducir el impacto de las microfibras en el medio ambiente que compartimos".

