Este mes de la madre, Vogue México presenta en portada un homenaje a la figura maternal mexicana: La abuelita

Nuestra pluma invitada de este mes en Vogue México es la actriz Cecilia Suárez quien hace suyas las líneas de la revista para reflexionar sobre su papel más importante: el de ser madre.

Por otro lado, Naian González Norvind fotografía a su madre, Nailea Norvind, y a su hermana Tessa Ia. El resultado es una serie de íntimas fotografías con una complicidad que solo existe entre familia y una conversación de su compromiso con el arte y lo que las mantiene conectadas en tiempos inciertos.

Esta edición en la que celebramos a las mamás, Zuria Vega fue fotografiada por su esposo desde su casa. La exitosa actriz mexicana habla de sus próximos proyectos, sobre la maternidad y las conversaciones que aún faltan por tener acerca de ser mujer.

También, Carmen Mariscal, la artista mexicana llega a abordar poderosos temas universales, que a través de su talento y capacidad logra abarcar diversos medios expresivos. Desde el confinamiento a la fragilidad y la fuerza de la memoria, sus obras nos hablan a todos.

Tras del estreno de la serie de Netflix Desenfrenadas, Bárbara López y Coty Camacho no planean descansar. Platicamos en exclusiva con estas mexicanas que se perfilan como rostros en ascenso y que además de actuar, buscan transmitir mensajes de fuerza y sensibilidad.

Vogue México platica con cuatro mujeres de la industria gastronómica mexicana, quienes nos cuentan cómo se han visto afectadas ante esta crisis sanitaria y qué nuevas medidas están tomando para intentar salir a flote.

En medio de una crisis de salud que jamás nos imaginamos que llegaría y su saldo desolador, creadores de moda latinoamericanos e inmigrantes en Estados Unidos nos enseñan a todos qué es la resiliencia en estos tiempos de cuarentena.

Por otro lado, la actriz Christina Ricci, imagen de una icónica firma de zapatos francesa Roger Vivier platica con Vogue acerca de su pasión por la moda, la amistad con Gherardo Felloni (director creativo de la marca), su adicción a las redes sociales y su eterno apego a la época del grunge.

Debajo de una antigua cúpula en la ciudad de Buenos Aires, platicamos en exclusiva con Alejandra Giraud, mejor conocida como Mono, quien se dedica a resignificar objetos de forma infinita con su ingenio emocional, para hacer de su firma homónima una auténtica propuesta que late, respira y enamora.

El panorama del arte en Puerto Rico no se rinde a temporales políticos ni los naturales, y sigue pujante y aguerrido. La galería Embajada es parte de esa realidad y nos lo demuestran las palabras de sus fundadores Manuela Paz y Christopher Rivera.

Julia Restoin Roitfeld habla en exclusiva para Vogue sobre dos de sus proyectos más importantes hasta la fecha: Less is More y Romy and the Bunnies, abordando los temas como la maternidad, el cuidado del planeta y el mundo de la moda.

En busca de un hogar real, la casa de Titina Penzini en East Harlem no es una escenografía compuesta ni la vitrina de una tienda de fantasías, sino un espacio auténtico y vivo en el que el trabajo creativo se une al calor familiar; nos adentramos en esta para conocer más de ella.

Desde Santiago Chile hasta Lima Perú, dos chefs han transformado la escena gastronómica de sus respectivos países y en general de toda América Latina. Carolina Bazán y Pía León nos cuentan sobre sus trayectorias y experiencias actuales en estos tiempos de pandemia.

Desde diversos rincones del mundo, los grandes fotógrafos –amigos de Vogue– crearon una fotografías desde sus casas o hallaron en sus archivos esa imagen que hace eco a la palabra optimismo. Estas páginas son una travesía artística que es iluminada por este mensaje de confianza en el futuro.

Por otro lado, conversamos con Ingo Wilts, director jefe de marca y creativo en la firma Hugo Boss, en donde nos comparte los detalles de su inspiración, concepto y alcance de su colección Primavera-Verano 2020 y mucho más de lo que está moviendo a esa casa en la actualidad.

Cuando hablamos de la edad, el objetivo es enfocarnos también en lo que trae de la mano, que es conocimiento, valores más fuertes, amor sin ningún tipo de condicionante y, sobre todo, cómo las mujeres en vez de querer proyectar en el físico algo que ya dejaron atrás prefieren nutrir su mente y alma, lo cual las hace aún más hermosas. La periodista y comunicadora Gloria Calzada escribe sobre esta etapa de la vida por la que toda mujer pasa.

Con todos quedándonos en casa, Vogue México y Latinoamérica le pidió a las personalidades más creativas y destacadas en su industria que compartieran el espacio en su hogar donde se desconectan de todo, recargan energía y logran conectarse con ellos mismos, su propio y único rincón de paz.

Eugenia González de Henn relata en primera persona lo que fue cruzar el mundo durante la pandemia, para poder llegar a su casa en Alemania. La mexicana estaba de visita en su país, con su hija de dos años y medio y esperando a su segundo bebé, cuando tuvo que hacer esta travesía.

El hogar es un verdadero refugio para recargar energía, pero también para expresar la personalidad a través de colores, materiales, texturas, piezas de mobiliario y accesorios que adornan cada espacio y rincón para darnos paz y felicidad. Estas son las piezas que vas a querer para mejorarlo.

