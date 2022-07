Este sábado 30 de julio tendrá lugar "Seguimos orando, seguimos a tu lado", una tarde de concierto y oración en comunidad

La tarde de sanación y divulgación tendrá como ponente invitado especial al pastor y exitoso escritor del New York Times Max Lucado y al ministro Johnny Arreola, quien fue uno de los fundadores de la banda tejana Los Palominos, ganadora de un premio GRAMMY. Además de Lucado y Arreola, "Seguimos orando, seguimos a tu lado" presenta también la música de los artistas en residencia de Gateway Worship Español Daniel Calvetti, Julissa Rivera, Armando Sanchez y Becky Collazos, dirigidos por el director musical Julian Collazos, así como la música de Highwaves Surge, Piri & Angela, ONE Name Elevated y Ryan Fonseca.