Estée Lauder anuncia a atriz Ana de Armas como nova embaixadora global da marca

"Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Ana na marca Estée Lauder", disse Stéphane de La Faverie, presidente do grupo, The Estée Lauder Companies e presidente global da marca, Estée Lauder e AERIN. "Sua história de superação de barreiras para realizar seus sonhos e se tornar uma atriz talentosa é inspiradora para mulheres em todo o mundo, e seu talento, carinho e beleza trarão uma nova energia para a marca."

"Tenho a honra de representar uma marca tão icônica", disse Ana de Armas. "Tendo crescido em Cuba, eu realmente admiro e me conecto com a história da Sra. Estée Lauder. Ela entendeu que você tem que trabalhar arduamente para transformar seus sonhos em realidade. Tudo o que ela fez foi inspirador na época e continua a ser inspirador hoje. Tenho orgulho de fazer parte desse legado e compartilhar sua história."

Sobre Ana de Armas

Ana de Armas é uma atriz que foi indicada ao Globo de Ouro e se destacou por mais de uma década na Espanha e nos Estados Unidos, tornando-se uma das atrizes mais procuradas do setor. Suas apresentações atraentes trazem afeto, paixão e versatilidade para a tela grande. Nascida em Cuba, de Armas estreou no filme Una Rosa De Francia para o Instituto Cubano de Cinematografia. Após anos de sucesso como atriz na Espanha, Ana fez a transição para Hollywood e estrelou filmes como Blade Runner 2049 e War Dogs (Cães de Guerra) trabalhando com alguns dos atores e diretores mais aclamados do setor, incluindo Denis Villeneuve, Ryan Gosling, Harrison Ford e Robert De Niro. Como Marta no papel de destaque do apreciado filme de assassinato misterioso dos dias atuais, Entre Facas e Segredos De Armas ganhou uma indicação ao prêmio Globo de Ouro, confirmando-a como uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood. Este ano, Ana se reunirá com seu co-astro Daniel Craig de Entre Facas e Segredos no filme de Cary Joji Fukunaga Sem Tempo para Morrer, o 25º da franquia de James Bond. Ela também estrelará o suspense de Adrian Lyne Deep Water e o tão aguardado Blonde, de Andrew Dominik, inspirado no livro de Joyce Carol Oates, retratando a atriz, modelo, cantora e ícone Marilyn Monroe. Atualmente, ela está participando da gravação do filme The Gray Man, da Netflix, dirigido pelos irmãos Russo.

Sobre a Estée Lauder

Estée Lauder é a marca principal das empresas Estée Lauder Inc. Fundada por Estée Lauder, uma das primeiras mulheres empreendedoras do mundo, a marca continua hoje seu legado de criar produtos para a pele e maquiagem inovadores, sofisticados e de alto desempenho e fragrâncias icônicas – tudo incluindo um profundo conhecimento das necessidades e desejos femininos. Atualmente, a Estée Lauder se envolve com mulheres em mais de 150 países e territórios em todo o mundo e em dezenas de pontos de contato – de lojas físicas ao digital. E cada um desses relacionamentos reflete consistentemente o poderoso e autêntico ponto de vista de mulher para mulher.

