Estée Lauder signe l'actrice Ana de Armas comme nouvelle ambassadrice mondiale

« Nous sommes ravis d'accueillir Ana au sein de la marque Estée Lauder », a déclaré Stéphane de La Faverie, président du groupe, The Estée Lauder Companies et président mondial des marques Estée Lauder et AERIN. « Son histoire, qui consiste à surmonter les obstacles pour réaliser ses rêves et devenir une actrice accomplie, est une source d'inspiration pour les femmes du monde entier, et son talent, sa chaleur et sa beauté apporteront une nouvelle énergie à la marque. »

« Je suis honorée de représenter une marque aussi emblématique », a déclaré Ana de Armas. « Ayant grandi à Cuba, j'admire vraiment l'histoire de Mme Estée Lauder et je m'identifie à elle. Elle a compris qu'il faut travailler dur pour faire de ses rêves une réalité. Tout ce qu'elle a fait était inspirant à l'époque et l'est encore aujourd'hui. Je suis fier de faire partie de cet héritage et de partager son histoire. »

À propos d'Ana de Armas

Nommée aux Golden Globe, Ana de Armas s'est fait un nom pendant plus d'une décennie en Espagne et aux États-Unis, et est devenue l'une des actrices les plus convoitées de l'industrie. Ses performances convaincantes apportent chaleur, passion et polyvalence au grand écran. Née à Cuba, de Armas a fait ses débuts au cinéma dans Una Rosa De Francia pour l'Institut cubain de la cinématographie. Après des années de succès en tant qu'actrice en Espagne, Ana a rejoint Hollywood et a joué dans des films tels que Blade Runner 2049 et War Dogs en travaillant avec certains des acteurs et des réalisateurs les plus acclamés par la critique, dont Denis Villeneuve, Ryan Gosling, Harrison Ford et Robert De Niro. Le rôle de Marta dans l'intrigue policière moderne À couteaux tirés lui a valu une nomination aux Golden Globe Awards, ce qui en fait l'une des plus brillantes stars d'Hollywood. Cette année, Ana retrouvera Daniel Craig, son partenaire dans À couteaux tirés, dans Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga, le 25ème épisode de la franchise James Bond. Elle jouera également dans le thriller Eaux profondes d'Adrian Lyne, et dans le très attendu Blonde d'Andrew Dominik, d'après le roman de Joyce Carol Oates, où elle interprétera l'actrice, mannequin, chanteuse et icône Marilyn Monroe. Elle participe actuellement à la production de The Gray Man de Netflix, dirigé par les frères Russo.

À propos d'Estée Lauder

Estée Lauder est la marque phare de The Estée Lauder Companies Inc. Fondée par Estée Lauder, l'une des premières femmes entrepreneurs du monde, son héritage se poursuit aujourd'hui avec la création de produits de soin et de maquillage innovants, sophistiqués et performants et de parfums iconiques, tous caractérisés par une connaissance profonde des besoins et envies des femmes. Aujourd'hui, Estée Lauder s'adresse aux femmes dans plus de 150 pays et territoires dans le monde et une série de points de vente, à la fois en magasin et en ligne. Et chacune de ces relations reflète les convictions puissantes et authentiques ainsi qu'un point de vue résolument féminin.

