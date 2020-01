Esteve fait l'acquisition de Riemser, un fabricant allemand de produits pharmaceutiques à usage hospitalier, et étend sa présence en Europe

L'acquisition permet à Esteve de développer sa présence sur les principaux marchés pharmaceutiques européens et lui offre un portefeuille de produits spécialisés dans les usages hospitaliers.

Riemser, dont le siège social est à Berlin , possède des filiales au Royaume-Uni, en France et en Espagne et est actuellement présent dans près de 50 pays à travers des partenariats et des entreprises tierces.

BARCELONE, Espagne et BERLIN, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- ESTEVE a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord en vue de racheter la totalité des actions de la société pharmaceutique allemande Riemser, auprès d'Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé.

Riemser, dont le siège social est à Berlin, possède un portefeuille diversifié de produits dont les trois principaux domaines thérapeutiques sont : l'oncologie, la neurologie et les thérapies de niche. Le laboratoire dispose d'une usine de fabrication de produits pharmaceutiques en Allemagne et bénéficie d'une présence géographique directe dans quatre des cinq plus grands pays européenns : l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne. Près de 80 % de ses ventes proviennent de la distribution auprès du circuit hospitalier, d'une vaste gamme de produits pharmaceutiques dans des domaines thérapeutiques de niche.

Avec cette acquisition, les produits en propre d'ESTEVE représenteront 60% des ventes, lui permettant ainsi d'accélérer sa transformation vers un groupe pharmaceutique de produits de niche. Elle donnera également à ESTEVE un accès au marché hospitalier, marché en forte croissance.

Staffan Schüberg, Directeur Général d'ESTEVE, déclare : « Cette acquisition est clé dans le déploiement de notre stratégie, qui vise à faire d'Esteve un groupe pharmaceutique de niche avec des produits en propre, de dimension internationale. Riemser apporte sa connaissance et son expérience du marché hospitalier européen, en plus de son activité pharmaceutique sur quatre des grands marchés européens : l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne. La présence et les installations de Riemser sur ces marchés importants sur le plan géographique offrent un potentiel de croissance significatif pour Esteve. »

Fondée en 1992, Riemser a été acquis par Ardian en 2012, dans le but de concentrer ses activités sur sa division de produits pharmaceutiques de niche et d'étendre la société à l'international. Après son rachat par Ardian, Riemser a enregistré une croissance internationale impressionnante par le biais d'acquisitions, tout d'abord en France, ensuite au Royaume-Uni et plus récemment en Espagne, et a renforcé son portefeuille de produits de niche, en achetant plusieurs produits de grands laboratoires pharmaceutiques internationaux.

Konstantin von Alvensleben, Directeur Général de Riemser, déclare : « Nous sommes très fiers qu'Esteve ait choisi de racheter Riemser, c'est un groupe pharmaceutique familial particulièrement solide et avec une longue tradition. Ensemble, nous développerons nos points forts et nous tirerons parti de notre dimension de groupe européen pharmaceutique à usages hospitaliers, afin d'accroître notre portée internationale et de développer notre activité. Nous tenons également à remercier Ardian pour leur soutien au cours des dernières années. »

L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2020. Les parties ont convenu de ne pas dévoiler les détails de la transaction.

À propos de RIEMSER

Riemser Pharma GmbH (www.riemser.com)

À propos d'ESTEVE

ESTEVE ( https://www.esteve.com/global )

À propos d'ARDIAN

Ardian (www.ardian.com)

