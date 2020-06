Estland neemt het voortouw in digitaal onderwijs en deelt gratis alle hulpmiddelen

Estland, de Baltische staat met slechts 1,3 miljoen inwoners, heeft de aandacht van wereldleiders, academici en durfkapitalisten getrokken dankzij de hoogtechnologische digitale samenleving van het land. De cijfers spreken voor zich: belastingen worden online binnen vijf minuten voltooid, 99 procent van Estonia's openbare diensten zijn 24 uur per dag online beschikbaar en 99% van de scholen heeft reeds voorafgaand aan Covid-19 een vorm van e-oplossingen gebruikt.

Om hun kennis en expertise met andere landen te delen, heeft Estland een merk gecreëerd: Education Nation. Onder die naam zal Estland de belangrijkste componenten direct verkopen of bemiddelen, of het nu gaat om digitale oplossingen, consulting, training, studiebezoeken of soortgelijke producten. Ga voor meer informatie naar www.educationnation.ee.

"Met een gevestigd startup-ecosysteem voor educatieve bedrijven dat reeds enkele jaren gevestigd is, worden scholen in grote mate met de e-services uit de particuliere sector ondersteund," aldus Kristel Rillo, hoofd Digitaal Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs en Onderzoek.

Ze voegde toe dat educatieve e-services al jarenlang belangrijk zijn voor de studenten en docenten van Estland en dat het organiseren van afstandsonderwijs er een stuk eenvoudiger door is geworden.

Estland had als doel om alle educatieve materialen in 2015 gedigitaliseerd te hebben. Het succes van de digitale transformatie van het onderwijssysteem in Estland vertrouwt op gedegen professionele ontwikkeling en het opleiden van leraren en onderwijstechnologen.

Naast het aanleren van kennis en vaardigheden op digitaal gebied, maakt het onderwijs in Estland op grote schaal gebruik van tal van slimme digitale oplossingen: digitale databases, digitale leerboeken, e-learning materialen, digitale klassenagenda's, digitale opdrachten, en niet te vergeten verschillende toepassingen en programma's.

Vandaag de dag bevindt de Estse school zich voornamelijk in de Cloud waarbij alle scholen gebruik maken van e-school-oplossingen (bijv. eKool, Stuudium). Met deze innovatieve hulpmiddelen kunnen ouders, leerkrachten en kinderen gemakkelijk samenwerken en alle informatie nodig voor het lesgeven en leren gemakkelijk organiseren.

[1]. Estland is het hoogstgeplaatste Europese land in de PISA-studie (Programme for International Student Assessment)

Video - https://www.youtube.com/watch?v=5Ql_hnxW71Q

