Эстония может заняться утилизацией ядерных отходов

ЛОНДОН, 1 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- В исследовании компании Deep Isolation для Fermi Energia, интегратора усовершенствованных ядерных реакторов, рассматривается потенциальная пригодность различных районов Эстонии для размещения хранилища ядерных отходов в глубоких горизонтальных скважинах. В ходе предварительного исследования не было установлено фундаментальных геологических ограничений на утилизацию ядерных отходов в Эстонии. В соответствии с правилами безопасности МАГАТЭ для этой цели подходит целый ряд районов.

Исследование представляет собой качественную геологическую оценку породы кристаллического основания Эстонии и оценивает потенциальные факторы риска в 15 эстонских уездах.

Эстония намеревается сократить выбросы углерода на 70% к 2030 году, и усовершенствованная атомная энергетика на основе небольших модульных реакторов позволит достичь целей в сфере чистой энергии. Но при этом возникает проблема утилизации отработанного ядерного топлива.

«Чтобы уже в тридцатых годах превратить Эстонию в первую в ЕС страну, эксплуатирующую небольшие ядерные реакторы, утилизацию отработанного топлива необходимо планировать сегодня, — заявил глава компании Fermi Energia Калев Калеметс (Kalev Kallemets). — Согласно данному исследованию, хранилище в глубоких скважинах соответствует всем необходимым условиям, безопасно, экономически эффективно, легко осуществимо и масштабируемо».

Недавно компания Deep Isolation провела совместное исследование с Научно-исследовательским институтом электроэнергетики, которое показало, что при хранении отходов в глубоких скважинах наряду с эксплуатацией гипотетического усовершенствованного реактора в США может оказаться безопасным и экономически эффективным решением. Fermi Energia — первая компания в ЕС, заключившая контракт с Deep Isolation на проведение геологического исследования.

«Эстония изучает вариант использования усовершенствованной ядерной энергетики для сокращения выбросов углерода в стране в будущем. Граждане и политики могут быть уверены в том, что безопасный и экономически эффективный способ утилизации отработанного ядерного топлива уже существует, — заявил управляющий директор компании Deep Isolation EMEA Limited Крис Паркер (Chris Parker). — Важным шагом вперед является подтверждение возможности безопасного размещения в эстонских уездах, в частности, в тех из них, которые располагаются вдоль северного побережья вблизи потенциального реактора, хранилища в глубоких скважинах».

Такие страны, как Финляндия, Швеция и Франция, строят хранилища на месте бывших рудников, однако глубокие горизонтальные скважины в Эстонии смогут изолировать отходы на гораздо более значительной глубине — 1 500 метров по сравнению с примерно 500 метрами. При этом стоимость их строительства составляет около четверти стоимости вертикальных скважин согласно исследованию Deep Isolation, проведенному при участии ведущих американских компаний в сфере ядерной энергетики и Научно-исследовательского института электроэнергетики. Кроме того, бурение занимает всего несколько недель, а добыча полезных ископаемых — десятилетия. Также они безопаснее потому, что отходы не нужно транспортировать на большие расстояния и под землей не будут работать люди.

Контактная информация:

Kari Hulac (Кари Хулак)

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SOURCE Deep Isolation