Estratégias para a retomada dos negócios - Por André Coutinho

SÃO PAULO, 4 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Estamos acompanhando atentamente os desafios das empresas, dos diversos setores, e assumimos o compromisso com clientes e mercado de gerarmos conteúdos relevantes. A crise pandêmica trouxe desafios complexos que exigiram reações imediatas dos executivos.

Depois de anos de recessão tínhamos uma boa impressão de retomada da economia, com reformas importantes, melhores indicadores e uma agenda positiva.

O último trimestre de 2019 indicou crescimento do PIB de 0,5%, fechando com 1,2% em 2019. Mas não se tinha conhecimento nem ideia do potencial da Covid-19.

O cenário mudou e colocou à prova algo indispensável às empresas: a resiliência. A capacidade de adaptação, ágil e decisiva, aliada à transformação digital, traz uma nova realidade.

Uma das lições é que realmente será algo mais complexo que a gestão da crise em si. Desafios de caixa, fornecimento, contratos, gestão de pessoas e tecnologia encabeçam a lista de assuntos primordiais.

A nova realidade tem conceitos interessantes e aprofundá-los vai apoiar decisões no presente e futuro e identificar oportunidades. Alguns aspectos chamam bastante a atenção:

Modelos de gestão, mesmo resilientes, estão sob estresse, com transformação digital, parceiros de fornecimento e foco no core business para manter a relevância.

Surgimento ou reforço do uso mais colaborativo da tecnologia carrega preocupações justificáveis de várias espécies.

Mudança em hábitos de consumo, com adoção acelerada do comércio sem contato físico, afetará muitos setores, com potencial crescimento de serviços públicos digitais.

Meio ambiente e sustentabilidade serão temas abordados no curto prazo, mas com uma visão de longo prazo.

Medidas governamentais de estímulo à economia têm surgido, mas deverá ser incorporado o debate sobre ajuste fiscal e ativos insolventes.

Transações oportunísticas sendo avaliadas por Private Equity e empresas com capacidade financeira, especialmente para ativos que precisam de funding para sustentar a retomada.

As empresas que reagiram à crise buscaram se adaptar, treinaram resiliência durante uma crise sem precedentes e agora serão chamadas a mais um desafio hercúleo: planejar uma retomada em um cenário em transformação.

Esta nova realidade vai transformar você, o mercado, os seus clientes e os seus parceiros de negócios. E não há porque acreditar que não vai transformar o seu negócio.

