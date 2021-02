Estreia este mês a minissérie Sempre Foi Deus

De acordo com a supervisora geral da minissérie e dos demais filmes produzidos pela Sara, Priscila Rodovalho Cunha que é psicóloga e líder do Arena Jovem Brasil, o papel da Igreja é "impactar a cultura. Nessa minissérie contaremos a história de uma família bastante afortunada. Queremos mostrar que apesar do dinheiro, elas também passam por conflitos. O saldo na conta bancária não importa, todos precisam de Deus".

Quem também fica à frente do material audiovisual é Lucas Cunha que também é psicólogo e líder do Arena Jovem Brasil. Segundo ele, pecados e traições serão abordados. "Algumas pessoas levam a vida aparentemente tranquila. Mas escondem muitas atitudes que destroem o casamento, a família como um todo e o trabalho. O público vai ver ainda os efeitos do distanciamento na relação entre pais e filhos", resume Lucas.

Segundo os supervisores, mais de 50 pessoas trabalharam na construção da minissérie que contou com quatro meses de gravação. "É um trabalho exaustivo, requer muita atenção, montagem de equipamento e cenário, locação, produção para as gravações e elenco, saber lidar com os imprevistos... Mas vale a pena quando vermos o material pronto. Sem contar que é muito gratificante ver vidas e famílias transformadas através do nosso trabalho".

Não perca! Nova minissérie "Sempre foi Deus", produzido pela ARENA Livraria e Produções de filmes, brilhará na telona em fevereiro. Assista ao trailer para ter uma noção do que está por vir:

LINK DO TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=GYKehm2iyXs

FONTE Sara Nossa Terra

