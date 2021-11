Estreia global da marca SALOON - A GWM se torna o foco da Auto Guangzhou (GIAE) de 2021

O Jijialong é um cupê médio a grande com 5,2 m de comprimento da carroçaria e uma aparência semelhante à armadura mecânica. É equipado com quatro Lidars (Light Detection and Ranging) e condução mais inteligente. Ele pode ser carregado rapidamente com 800V/480kW de potência e atingir uma faixa de 401km em 10 minutos, com uma autonomia máxima de 802km quando totalmente carregado. Equipado com motores ímãs permanentes frontais e traseiros, tem potência máxima de 405 kW, torque máximo de 750N·m e aceleração de 0 a 100km/h em 3,7 segundos.

A HAVAL apresentou vários modelos, incluindo o SUV HAVAL Shenshou, HAVAL H6S e a 3ª geração do HAVAL H6. O HAVAL BIG DOG também é atraente com seu design inovador. A aparência é quadrada com faróis redondos que são elegantes e estilo retrô. Ele possui ótimos recursos off-road e o conforto de um SUV para uso urbano. O veículo é equipado com um sistema de tração integral inteligente, dois bloqueios diferenciais e vários modos de condução, como areia, lama e neve. Sabe-se que o HAVAL BIG DOG estará à venda no Oriente Médio até o final do ano.

Antes da exposição, a caminhonete GWM alcançou um marco de vendas globais de mais de 2 milhões. Nos GIAE, Jingangpao, uma caminhonete comercial construída de acordo com os padrões globais, atraiu atenção máxima. A aparência é muito elegante com linhas esguias e belos cubos de roda. Tem comprimento, largura e altura de 5.635/1.880/1.815 mm e uma distância entre eixos de 3.410mm. Equipado com um motor diesel 2,0T, alcança uma potência máxima de 122kW. Outro carro conceito, super caminhonete, também é atraente. É inspirado por entusiastas globais de Lowrider. Foi projetado em um estilo HellaFlush para atender aos usuários jovens. Também existem outros tipos de caminhonetes na área de exposição, mostrando os estilos de design diversificados da GWM.

Além disso, o segundo modelo da marca TANK, o TANK 500, foi lançado para pré-venda na GIAE. Modelos como ORA Good Cat, ORA Baleimao e WEY Mocha PHEV e Maqiduo PHEV também atraíram muitos visitantes.

Como Tony Sun, vice-gerente geral do Departamento Internacional da GWM, disse: "os grupos de consumidores convencionais globais são gradualmente dominados por jovens, e é inevitável satisfazer as necessidades estéticas personalizadas. Para isso, a GWM continuará a fortalecer a inovação de modelos para oferecer escolhas mais diversificadas aos usuários globais."

