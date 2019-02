Estrellas de la gastronomía asisten a la fiesta de bienvenida del Ron Zacapa y The World Restaurant Awards en París

The World Restaurant Awards, un nuevo galardón en el mundo de los premios a la excelencia culinaria, están celebrando la excelencia, la integridad, la diversidad y la rica cultura del mundo de los restaurantes, en vez de premiar el logro supremo. Los premios fueron creados por IMG, en asociación con el periodista especializado en restaurantes Joe Warwick, trabajando junto con el presentador y escritor de gastronomía Andrea Petrini.

El panel de jueces, con un 50 por ciento de mujeres y un 50 por ciento de hombres, está integrado por estrellas del mundo culinario, entre ellas algunos de los chefs más establecidos y en ascenso, escritores especializados en gastronomía y profesionales. Entre los chefs del panel están luminarias como Elena Arzak, Alex Atala, Massimo Bottura, David Chang, Hélène Darroze, Daniel Humm, Dan Barber, René Redzepi, Ana Roš, Yotam Ottolenghi y Clare Smyth.

Los invitados al evento de bienvenida del ron Zacapa en Malro, París, paladearon exquisitos cócteles Zacapa Old Fashioned y platillos preparados por el chef principal de Malro, Denny Imbroisi.

La maestra mezcladora de Zacapa Lorena Vásquez dijo: "Es un gran placer dar la bienvenida a los mejores de la industria aquí esta noche, antes de la primera edición de los premios.

"Veo claros paralelos entre lo que hacemos cuando elaboramos el ron Zacapa en Guatemala, y lo que hacen los mejores chefs en los mejores restaurantes en todo el mundo, por lo cual la asociación de Zacapa con The World Restaurant Awards es tan perfecta. Se trata de tener el tiempo, la paciencia y la habilidad para destacar la riqueza de los sabores. En realidad, ya sea comida o ron, estamos totalmente concentrados en dejar que la profundidad y los niveles de sabor hablen por sí mismos.

"Una parte enorme de la experiencia gastronómica es un aperitivo o digestivo maravilloso –una comida increíble merece un acompañamiento exquisito–, así que nos encanta que Zacapa sea el licor preferido para The World Restaurant Awards.

"Espero que nuestros invitados esta noche hayan disfrutado un pequeño sabor de Guatemala, compartiendo Zacapa con buenos amigos. Les deseo a todos un gran éxito, en los premios, por supuesto, pero también en todo lo que hagan cuando regresen a casa".

Cecile Rebbot, directora de The World Restaurant Awards, IMG, dijo: "Fue magnífico que se reunieran todos esta noche para beber cócteles, toda esta gente talentosa de restaurantes de todo el mundo, antes de los premios mañana. No podemos hacer este evento sin excelentes asociados, y es un placer tener la oportunidad de trabajar con una marca de calidad como Zacapa como nuestro licor seleccionado para The World Restaurant Awards".

Los ganadores de las 18 categorías de The World Restaurant Awards se anunciarán en una gala el lunes por la noche.

Disfrute Zacapa responsablemente

DRINKiQ.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/823064/Virgilio_Martinez.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/823063/Mauro_Colagreco.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/822980/Kylie_Kwong.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/822979/Amanda_Cohen.jpg

FUENTE Zacapa Rum

Related Links

http://drinkiq.com/



SOURCE Zacapa Rum