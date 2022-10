ESTRIMA, FABRICANT DE BIRÒ, LE PLUS PETIT VÉHICULE ÉLECTRIQUE À QUATRE ROUES

MILAN, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 14 septembre, à Turin, Estrima S.p.A., le fabricant de Birò, le plus petit véhicule électrique à quatre roues, a inauguré son premier Birò Point, un nouveau format de vente qui permettra de faire connaître et d'acheter Birò même à l'intérieur de magasins multi-produits et non concurrents. À l'intérieur de Movegreen, l'un des magasins les plus connus et dédiés à la mobilité durable, le premier Birò Point bénéficiera d'un espace exclusif et sera géré par un partenaire commercial dédié ayant une connaissance approfondie du marché local.

Grâce à ce nouveau format, il sera possible d'augmenter considérablement la visibilité de Birò, en montrant ses avantages en termes de sécurité, de mobilité et de respect de l'environnement.

Au cours de la même période, Estrima a remporté l'appel d'offres pour la gestion du service de partage dans la commune de Peccioli, dans la province de Pise, pour une durée de 12 mois. L'accord prévoit qu'Estrima fournira une flotte de 32 Biròs, dont 20 seront utilisés par des entrepreneurs de Peccioli et 12 seront utilisées pour les services de partage de voitures. De plus, l'offre de partage permettra l'utilisation de l'application spéciale Birò Share App qui pourra gérer l'activité, contrôler la localisation, la fonctionnalité et la disponibilité des véhicules.

Le vieux village de Peccioli est le lieu idéal pour profiter du Birò, un véhicule à faible impact environnemental et de taille adéquate. En fait, une voiture a besoin d'autant d'espace que quatre Biròs, de sorte que le service Birò Sharing est vraiment capable d'optimiser beaucoup d'espace.

Birò Share a déjà enregistré des résultats remarquables dans ses expériences à Marseille et Procida, ce qui montre l'importance de ce marché et la possibilité d'étendre le service à d'autres localités italiennes et européennes. Le Groupe Estrima peut compter sur l'expérience que Sharbie et Upooling peuvent apporter dans le domaine de la technologie, des services de location et de partage.

Au cours du premier semestre, le Groupe a enregistré une reprise des volumes de vente, poursuivant une politique d'investissement stratégique et continuant la mise en œuvre du plan de développement présenté lors de l'introduction en bourse, en entamant le processus d'efficience de la production. La valeur de la production s'est élevée à 20,0 millions d'euros, avec des revenus provenant des ventes et des services de 18,2 millions d'euros, soit une croissance de 34,6 %, et l'augmentation des commandes de 72 %, par rapport à la même période en 2021, de 189 à 325.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1930015/Estrima_Logo.jpg

SOURCE Estrima S.p.A.