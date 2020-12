Estudante cria marca de chás na pandemia e fatura mais de cem mil reais

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Com a paralisação das aulas e não podendo se formar na faculdade, a estudante de Odontologia, Andressa Figueiró, criou a Evah – uma marca de chás inovadora, que utiliza os chamados saquinhos piramidais. Em poucos meses, a empresa faturou mais de cem mil reais.

A iniciativa de Figueiró acompanha um boom do empreendedorismo no Brasil: de acordo com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas empresas), o número de pessoas oficialmente empreendedoras aumentou em 14% neste ano.

A Evah trabalha apenas com chás saudáveis, 100% naturais e produzidos de forma sustentável. De todos os lucros, 20% são destinados a causas sociais. É uma maneira "de quebrar moldes tradicionais e fazer negócio de uma forma mais sustentável e inclusiva", conta Figueiró.

No início de dezembro, a marca fechou uma parceria com a Warner para o lançamento do novo chá e a divulgação do filme Mulher-Maravilha.

O que é a Evah?

A Evah é uma marca especializada em chás 100% naturais, que vêm em saquinhos piramidais: uma alternativa sustentável e saudável aos já ultrapassados saquinhos de papel.

Segundo Andressa Figueiró, fundadora da Evah, a marca surgiu da vontade de empreender de uma forma diferente, rompendo com padrões – tanto na maneira de fazer negócio quanto de tomar chá.

É por isso que, na Evah, são utilizados apenas produtos selecionados de pequenos produtores locais. A escolha das plantas, frutas e tudo para o chá é minuciosa para garantir produtos totalmente sustentáveis e benéficos à saúde. Os chás da Evah:

Vêm em saquinhos piramidais, transparentes e inovadores

Utilizam folhas inteiras e 100% naturais, sem químicos ou conservantes

Têm sabores e aromas mais intensos

Aproveitam as propriedades dos chás

Assim como outros empreendimentos, a Evah é online e feita na plataforma Shopify. Pelo site, as pessoas escolhem seus produtos e os recebem em casa, pelos correios ou transportadoras, em todo o país.

Por que saquinhos piramidais?

A Evah não trabalha com chás que vêm em saquinhos de papel. A razão é que, nesse tipo de embalagem, há substâncias químicas, como:

- Conservantes

- Colorantes artificiais

- Estabilizantes

- Aromatizantes

- Plástico

Além disso, dentro desses saquinhos, está somente uma espécie de poeira das plantas, já que elas passaram por um intenso processo de trituração. Ao serem tão trituradas, perdem seus óleos essenciais, seu sabor e propriedades.

Os saquinhos piramidais, por sua vez, permitem a passagem dos óleos essenciais presentes nas plantas. Neles, as folhas permanecem inteiras, impulsionando o aproveitamento de todas as propriedades naturais.

Algumas características desses saquinhos:

- Sua composição: o PLA

O PLA é um material feito à base de vegetais, principalmente do amido de milho. Não utiliza o plástico ou outros tipos de componentes.

- Seu formato

O formato dos saquinhos permite a passagem dos óleos essenciais das ervas e folhas utilizadas nos chás, o que potencia seus efeitos e propriedades naturais.

- O tempo de infusão

Os saquinhos piramidais respeitam o tempo correto de infusão das plantas. O resultado é uma bebida com muito mais sabor.

- Antioxidantes

Os chás em saquinhos piramidais contêm 5x mais antioxidantes naturais do que aqueles comercializados em saquinhos de papel.

O compromisso social da Evah

Dos mais de cem mil reais faturados até aqui, 20% foram destinados a "empoderar uma mulher com água potável e saneamento básico, através da Water.org", como explica Figueiró.

A razão dessa escolha está na preocupação com os números relativos ao acesso à água tratável e a condições mínimas de saneamento: no Brasil, quase metade da população não tem acesso a rede de esgoto e 16% não têm acesso a água tratada.

Esses dados foram divulgados oficialmente pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) em junho de 2020 e despertaram iniciativas como a da Evah.

Segundo a fundadora da Evah, Andressa Figueiró, "as mulheres são as grandes responsáveis por coletar água em locais de extrema pobreza". Logo, ao terem acesso a esses bens básicos, há uma transformação.

"Quando uma comunidade recebe água, mulheres e meninas recuperam suas vidas. Elas iniciam negócios, melhoram suas casas e se encarregam de seus próprios destinos", diz.

Quais são os kits Evah e como comprar?

Os chás são conhecidos por seus efeitos benéficos à saúde e ao equilíbrio mental. Na Evah, eles estão divididos segundo as propriedades que possuem. Veja os principais:

- Menta & Rooibos para RELAXAR

Roiboos, menta, camomila, maçã e gengibre: essa é a combinação ideal para quem precisa aliviar tensões e ter maior equilíbrio no dia a dia. É aconselhável, ainda, para revitalização, potencializando a sensação de maior bem-estar.

- Laranja & Capim Limão para DORMIR BEM

Capim limão, erva-doce, laranja, melissa, hortelã e jasmim: esse chá é uma opção excelente para quem tem problemas para dormir. É uma alternativa para ajudar a diminuir sintomas como estresse e nervosismo.

- Erva mate & Jasmim para ENERGIZAR

Um chá para encontrar a energia necessária, sem fazer mal ao nosso corpo, ao nosso sistema digestivo. A combinação de erva mate, jasmim, cardamomo, capim limão e laranja tem esse poder. Você se sentirá com mais atenção, mais consciência.

- Hibisco & Cravo da Índia para REVITALIZAR

Hibisco, canela, cravo da índia e anis estrelado. Plantas conhecidas pela capacidade de cura, de fortalecimento das defesas naturais. Esse chá estimula e revitaliza. Ideal para um estilo de vida mais saudável e ativo.

Como comprar um Evah?

Para fazer como os mais de mil clientes da Evah e comprar seus kits, basta ingressar ao site oficial da empresa. O pedido é feito de forma online. Não importa em qual parte do país você está, já que os envios são feitos para todo o país.

Histórias como a de Andressa Figueiró e a Evah mostram como o empreendedorismo feminino no Brasil vem mudando, se atualizando e ganhando força. Nos últimos meses, esse boom foi ainda mais significativo e a tendência é de que continue assim.

Fontes:

https://diariodamanha.com/noticias/descubra-a-diferenca-do-saquinho-de-cha-piramidal-para-o-saquinho-de-cha-de-papel/

https://lencoisnoticias.com/como-escolher-o-cha-perfeito-para-voce/

https://economia.uol.com.br/colunas/nina-silva/2020/10/07/empreendedorismo-cresce-e-bate-recorde-em-meio-a-pandemia.htm

https://comoinvestir.thecap.com.br/brasil-atingira-maior-n-de-empreendedores-iniciais-em-2020/

https://evah.com.br/

FONTE Evah

Related Links

https://evah.com.br/



SOURCE Evah