Estudio de CMC muestra que las estrellas de las redes sociales cruzan las líneas culturales con gran influencia sobre todos los adolescentes y mileniales

FAIRFAX, Virginia, 29 de marzo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- King Bach, Lele Pons, Brent Rivera, Jordyn Woods… estas son algunas de las principales estrellas de las redes sociales que los adolescentes siguen hoy, según nuevos datos del Estudio sobre las vidas digitales (Digital Lives Study) del Consejo de Marketing Cultural: la Voz del Marketing Hispano (Culture Marketing Council, CMC). Si bien los adolescentes y los jóvenes adultos siempre han impuesto las tendencias sociales, desde los Beatles hasta el movimiento grunge, el seguimiento de influenciadores de redes sociales por parte de ellos es único porque cruza las fronteras culturales y raciales en todos los distintos segmentos.

El mercado de los seguidores de influenciadores de redes sociales de 13 a 49 años es una mayoría multicultural; el 55 % (6.7 millones) de los seguidores de 13 a 17 años son multiculturales, el 51 % (31.3 millones) de 18 a 49 años son multiculturales. El 69 % de los adolescentes hispanos y el 51 % de los adolescentes no hispanos ven al influenciador como una fuente confiable y considerarían comprar la marca o el servicio que el influenciador presenta.

Otros hallazgos dados a conocer durante un reciente exclusivo seminario web de CMC son:

A diferencia de la industria del entretenimiento, donde la mayoría de los creadores y protagonistas de los programas de TV con guion son blancos, el 62 % de los principales 20 videoblogueros de Instagram y YouTube en conjunto en 2018 eran multiculturales* —el 58 % de los favoritos del segmento de los adolescentes de 13 a 17 años y el 64 % de los del segmento de 18 a 34 años son multiculturales—.

Las personas no solamente siguen a influenciadores que comparten su cultura o perfil racial. Aproximadamente la mitad de todos los influenciadores del segmento de 13 a 34 años son de otra cultura —inclusive entre los blancos no hispanos—, lo cual refleja una generación que es más abierta desde el punto de vista cultural.

Seis de los principales nueve influenciadores que cruzan los espacios culturales de los adolescentes son multiculturales y la tercera parte es de raza mixta.

Tres de los principales cuatro influenciadores del segmento de 18 a 34 años que cruzan espacios culturales son mujeres multiculturales —de hecho, Lilly Singh ocupará el espacio nocturno de Carson Daly en la programación de TV con A Little Late with Lilly Singh este otoño—.

Como dato adicional, los hispanos siguen a los favoritos dentro de una cultura sin importar el idioma o dónde están radicados.

Los anuncios publicitarios y las campañas de marketing dentro de los espacios de una cultura son multiplicadores, pues aumentan la intención de compra entre los hispanos y los afroamericanos no hispanos de 13 a 49 años en 62 y 70 %, respectivamente, en comparación con los anuncios publicitarios y las campañas de marketing en los espacios tradicionales.

"Desde un mensaje de Instagram hasta un video de YouTube, respaldar un producto en una comunidad tan influyente puede marcar toda la diferencia en la percepción y el éxito de su marca, por eso es importante integrar el marketing del influenciador en cada fase del proceso de marketing y estar dotado de las perspectivas culturales adecuadas", declaró la directora de Investigaciones de CMC, Nancy Tellet, quien es fundadora y navegadora de marcas y consumidores de PureClarity LLC.

Patrocinado por Oi2 Media Response, ThinkNow, Univisión y Viacom, el estudio Vidas digitales 2018: un mundo de 'todo' digital mediante un prisma cultural (Digital Lives 2018: A World of Digital 'Everything' through a Cultural Lens) no solamente revela cómo se utiliza lo digital para reunir información, socializar, consumir o compartir entretenimiento, sino que también explora este comportamiento mediante un prisma cultural para determinar áreas de similitudes, diferencias, singularidad cultural o áreas de fusión cultural. El CMC realizó un estudio cuantitativo por Internet con la participación de un total de 3,500 encuestados entre 13 y 49 años, con representación equitativa de blancos no hispanos, afroamericanos no hispanos e hispanos.

