Estudo Indica que Solução Fotovoltaica Inteligente da Huawei Entrega Máximo LCOE em Comparação a Inversores Centrais

O relatório inclui uma análise sobre o histórico de negócios FV inteligentes da Huawei, avaliação técnica de produto, serviço pós-venda e análise de LCOE entre inversores string (Huawei 185KTL-H1) e inversores centrais, com base em um projeto de 75 MW no norte do Chile, próximo a Copiapó. Para análise do projeto, é importante notar que o design foi preparado e otimizado considerando as condições ambientais locais, como irradiação e temperatura, levando em consideração a característica técnica do equipamento principal a ser instalado e também as capacidades AC similares e preços de inversores.