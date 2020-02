Estudo inovador torna possível a detecção do câncer com um simples exame de sangue e apresenta uma nova característica sistêmica do câncer

Dr. Dadasaheb Akolkar

Este é o primeiro estudo deste tipo que investiga a prevalência de êmbolos tumorais circulantes, ou C-ETACs (Circulating Ensembles of Tumor Associated Cells) em uma amostra de tamanho populacional de mais de 16.000 participantes para estabelecer uma nova característica sistêmica determinante do câncer. A técnica que utilizamos é uma inovação revolucionária. Quando grupos de células se rompem de um tumor em estágio inicial e entram na corrente sanguínea, podemos isolar com eficiência e precisão algumas centenas de células malignas de mais de 100 milhões de células, a partir de apenas 10 ml de sangue. Quase todas as amostras de câncer tinham esses grupos de células, mas elas estavam presentes em muito poucas das amostras que aparentemente não tinham câncer"

Ao falar sobre o estudo e a técnica inovadora, o Sr. Rajan Datar, presidente e diretor-geral da Datar Cancer Genetics, declarou: "O câncer está se tornando rapidamente um desafio civilizacional. É importante ressaltar que as mortes por câncer são devidas principalmente à detecção tardia. Acreditamos que este exame de sangue inovador é um avanço na detecção do câncer e terá impacto nos resultados através de detecção e diagnóstico fáceis e simples em pessoas aparentemente saudáveis, que podem ter uma malignidade silenciosa no corpo! O exame poderá eliminar a necessidade de biópsias invasivas e os riscos associados a elas. Em um futuro próximo, tudo o que será necessário para detectar e diagnosticar o câncer de forma confiável, mesmo antes de se observarem quaisquer sintomas, será um exame de sangue simples e barato".

O estudo teve 16.134 participantes, incluindo 5.509 pacientes com câncer (estudo TrueBlood) e 10.625 indivíduos sem sintomas (estudo RESOLUTE), e o exame mostrou uma acurácia superior a 94%. Os C-ETACs foram observados em 89,8% dos casos de câncer e em apenas 3% dos indivíduos aparentemente saudáveis e assintomáticos que não apresentaram anormalidade nos exames de detecção utilizados atualmente. Trata-se do maior estudo deste tipo do mundo.

A Datar Cancer Genetics também apresentou mais dados em várias conferências internacionais importantes, incluindo AACR, ASCO e ESMO .

A detecção precoce do câncer é fundamental, mas é desafiadora devido à falta de métodos de detecção eficientes e confiáveis. A maioria dos exames de detecção do câncer comercialmente disponíveis são invasivos e caros. Além disso, os exames de detecção do câncer atualmente disponíveis como as mamografias e tomografias computadorizadas de baixa dose (TCBD) oferecem riscos de radiação, as colonoscopias são invasivas, os marcadores sanguíneos não são específicos e as biópsias de tecido para diagnóstico têm os mesmos riscos que os procedimentos cirúrgicos gerais.

A Datar Cancer Genetics é uma empresa líder mundial em soluções para o câncer com certificação CAP e CLIA e que desenvolve exames não invasivos para um melhor tratamento do câncer.

