Estudo mais recente revela três razões pelas quais o líder de TIC empresarial seleciona a Huawei POL

SHENZHEN, China, 23 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Huawei contratou a Forrester Consulting para realizar o estudo:The Total Economic Impact™ Of Huawei Passive Optical LAN. Neste estudo, a Forrester utiliza uma metodologia proprietária para analisar o impacto econômico da solução óptica passiva para LAN (POL) da Huawei em empresas a partir de três aspectos com base em informações de clientes entrevistados.

Para realizar a transformação digital, as empresas utilizam cada vez mais tecnologias de informação de última geração, como computação em nuvem, big data e Internet das Coisas (IoT). Como infraestrutura subjacente a essas tecnologias, a conectividade de rede se tornou a pedra angular da transformação digital em vários setores. Com base em uma pesquisa aprofundada sobre casos de aplicação nos setores de ensino superior, saúde, hospitalidade e manufatura, o estudo da Forrester constatou que a solução Huawei POL reconstrói redes locais com conexões de fibra completa, suporte de vários serviços e transmissão passiva de longa distância. Esta solução reduz o espaço da sala de tensão extra baixa (ELV), melhora a eficiência de O&M e evita investimentos recorrentes em construção. De acordo com a análise financeira, um campus empresarial com seis mil pontos de informação pode obter um valor presente líquido (VPL) de 9,596 milhões de dólares em cinco anos.

A Forrester utilizou uma metodologia proprietária para quantificar os benefícios do investimento tecnológico com base em estudo de caso. O estudo descreve os benefícios comerciais da solução Huawei POL para empresas, incluindo benefícios quantificados, benefícios não quantificados e flexibilidade. Além disso, um modelo financeiro de organização composta do TEI (Total Economic Impact™) foi criado com base no campus empresarial para quantificar o valor presente líquido (VPL).

Benefícios quantificados:

Economia de custos de O&M de rede: gestão unificada de dispositivos POL e O&M em toda a rede; transmissão ponto a multiponto por meio de divisores ópticos passivos, redução dos nodos de manutenção e melhoria da eficiência de manutenção da rede em 60%, rendendo um VP total de mais de 535 mil dólares em cinco anos.

Economia de custos de expansão de rede: economia de 75% de investimento em construção com base na arquitetura POL simplificada e fibras leves e flexíveis, rendendo um VP total de mais de 276 mil dólares em cinco anos.

Economia da sala ELV: interruptores tradicionais de agregação ativa substituídos por divisores ópticos passivos, rendendo um total de 96 mil dólares em cinco anos.

Benefícios não quantificados: Com base na transmissão de banda ultra-larga sobre fibras, a POL melhora a experiência da rede nos setores de educação, saúde, hospitalidade e manufatura, facilitando a transformação digital e o crescimento dos negócios.

Flexibilidade: a infraestrutura verde e sustentável de fibra POL pode atender aos requisitos por 30 anos, evitando a repetição de investimentos. Além disso, a solução POL oferece convergência de serviços orientada para o futuro, promovendo a transformação digital e melhorando a competitividade das empresas.

No estudo, o diretor técnico e membro do conselho de um grupo de resorts turísticos disse: "Um dos principais momentos que realmente aceleraram a decisão de mudar para a rede Huawei POL foi [quando a rede tradicional caiu] em um dia de pico de check-out, o que [foi] uma experiência realmente ruim para nossos clientes."

O gerente de TI de uma empresa de manufatura disse: "A ONU da Huawei pode operar abaixo de 70 graus Celsius, o que suporta o nosso ambiente industrial. Também preferimos usar uma rede PON."

A solução Huawei POL estende a fibra para cada ambiente, desktop e máquina em cenários de campus de vários setores, reduzindo os custos de cabeamento, oferecendo alta largura de banda e baixa latência e permitindo o desenvolvimento sustentável para as empresas.

Observação: Impacto econômico total (TEI) é uma metodologia desenvolvida pela Forrester Research que ajuda as empresas a comunicar a proposta de valor de seus produtos e serviços aos clientes, bem como demonstrar, justificar e concretizar os benefícios financeiros das iniciativas de TIC para a alta administração e outras partes importantes interessadas nos negócios.

O MWC Barcelona de 2022 será realizado de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona, na Espanha. A Huawei apresentará seus produtos e soluções no estande 1H50 na Fira Gran Via salão 1. Para mais informações, acesse: Huawei Enterprise na MWC 2022 | New Value Together

FONTE Huawei

