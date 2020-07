Estudos laboratoriais confirmam a eficácia de produtos antissépticos BETADINE(R) contra COVID-19

SINGAPURA, 9 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Mundipharma anunciou hoje que testes laboratoriais, realizados na Faculdade de Medicina de Duke-NUS, em Singapura, confirmaram a eficácia de produtos antissépticos BETADINE® contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2), que causa a COVID-19.

Os testes demonstraram uma grande atividade virucida in vitro de BETADINE®, matando 99,99% do vírus SARS-CoV-2 em 30 segundos. Os produtos submetidos aos testes foram: produtos antissépticos BETADINE®, a chamada Solução (10% PVP-I), produto para limpeza da pele (7,5% PVP-I), produto para gargarejo e enxágue bucal (1,0% PVP-I) e spray para garganta (0,45% PVP-I).

A pesquisa foi publicada no respeitado Jornal de Doenças Infecciosas e Tratamentos, no dia 8 de julho de 2020.

"Esses resultados confirmam nossa visão de que os produtos antissépticos BETADINE®, se usados de maneira adequada e em conjunto com outras opções de tratamento preventivo, como o uso de EPI, podem contribuir para limitar a disseminação de infecções, inclusive a COVID-19", afirmou Raman Singh, CEO da Mundipharma.

"Isso também fornece à comunidade médica e aos consumidores uma garantia com base científica de que estão usando um produto que, comprovadamente, é uma defesa contra a COVID-19", acrescentou.

O estudo realizado na Duke-NUS é complementado por testes laboratoriais concluídos no Tropical Infectious Diseases Research and Education Center (TIDREC) da Universidade de Malaya, na Malásia, que também demonstraram grande atividade virucida in vitro. O produto testado para gargarejo e enxágue bucal BETADINE® (1,0% PVP-I) matou 99,99% do vírus SARS-CoV-2 em 15 segundos. A pesquisa do TIDREC foi aceita pelo British Dental Journal (BDJ) e foi publicada como artigo no dia 26 de junho de 2020. O jornal é publicado pela Springer Nature, em nome da British Dental Association.

Anteriormente, os produtos antissépticos BETADINE® com iodopovidona (PVP-I) já tinham tido sua eficácia comprovada in vitro contra uma grande variedade de vírus, inclusive alguns coronavírus que causaram grandes surtos no passado, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). Os produtos antissépticos BETADINE® contêm iodopovidona (PVP-I), que é altamente eficaz contra vários micro-organismos, entre eles bactérias, vírus e fungos, e normalmente são usados em hospitais.

