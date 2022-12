Etapa final do Campeonato Regional CBC TAURUS 2022 conta com a participação de 3.908 atletas de todo o Brasil em 17 modalidades

SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A 7ª e última etapa (playoff) do Campeonato Regional CBC TAURUS 2022 aconteceu de 10 a 13 de novembro de 2022 com um total 3.908 atletas inscritos em 17 modalidades, um crescimento de quase 30% em comparação ao ano anterior.

A etapa final da competição foi realizada em cinco locais simultâneos: em Americana (SP), no Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro; em Araguari (MG), no Clube de Caça e Tiro do Triângulo; em Caxias do Sul (RS), no Clube Caxiense de Caça e Tiro; em Lages (SC), no Clube de Caça e Tiro 1º de Julho; e em Sinop (MT), na Associação de Tiro Sinop.

O campeonato tem o patrocínio e apoio da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) e da Taurus, consideradas entre as principais fabricantes de armas e munições do mundo. O objetivo é fomentar o esporte no país, direcionar os participantes para campeonatos nacionais e olímpicos, além de ser uma oportunidade para treinamento dos atiradores esportivos.

O Campeonato Regional CBC TAURUS conta com sete etapas durante o ano. A competição acontece simultaneamente em 196 clubes de todo o Brasil e é considerado o maior torneio de tiro esportivo no país, com disputas em 17 modalidades.

Os competidores que obtêm as melhores classificações em quatro etapas online mais o play-off são os vencedores. No decorrer do campeonato, os participantes concorrem à expressiva premiação e sorteios de diversos produtos CBC e Taurus. A premiação no total é de mais de R$ 250 mil, além de munições para competição do 1º ao 5º colocado de cada categoria, e 52 armas para premiações e sorteios.

Os sorteios foram realizados no dia 21 de novembro de 2022 e transmitidos pelo canal do Youtube Regional CBC-Taurus. Para participar e concorrer as premiações os atletas necessariamente precisam possuir Certificado de Registro (CR) e a documentação deve ser apresentada.

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos; Taurus

