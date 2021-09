Étape clé vers la numérisation : HeidelbergCement s'associe à Thoma Bravo, une importante société d'investissement en logiciels, et investit dans Command Alkon pour construire l'écosystème numérique de l'industrie des matériaux de construction lourds

- HeidelbergCement annonce un investissement minoritaire dans Command Alkon, le leader mondial des solutions technologiques complètes de chaîne d'approvisionnement pour les matériaux de construction lourds

- Thoma Bravo, une importante société d'investissement de logiciels, conservera la majorité des actions de Command Alkon et s'attachera à mettre en œuvre des projets visant à accélérer sa croissance

- L'association des offres de produits solides et innovantes de Command Alkon, à l'expertise logicielle et opérationnelle étendue de Thoma Bravo, ainsi qu'à l'empreinte mondiale et aux connaissances approfondies de HeidelbergCement dans le domaine devrait favoriser l'avancement numérique pour l'industrie des matériaux de construction lourds

- Un investissement et un partenariat qui bénéficieront à tous les clients de Command Alkon en accélérant la capacité de l'entreprise à déployer ses meilleures solutions cloud dans toute la chaîne d'approvisionnement des matériaux de construction lourds

HEIDELBERG, Allemagne, BIRMINGHAM, Alabama, et SAN FRANCISCO, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- HeidelbergCement, l'un des plus grands fabricants intégrés de matériaux et de solutions de construction au monde, et Command Alkon, le leader mondial des solutions technologiques complètes de chaîne d'approvisionnement pour les matériaux de construction lourds, ont annoncé aujourd'hui que dans le cadre d'un nouveau partenariat avec Thoma Bravo, une importante société d'investissement de logiciels, HeidelbergCement, avait signé un accord pour faire un investissement minoritaire afin d'acquérir 45 % de Command Alkon. Thoma Bravo conservera la participation majoritaire de Command Alkon.

Depuis l'acquisition de Command Alkon en 2020, Thoma Bravo a aidé l'entreprise à élargir son portefeuille de solutions et à moderniser et centraliser ses systèmes et sa structure organisationnelle pour améliorer l'expérience client. En tant que groupe, Thoma Bravo, HeidelbergCement et Command Alkon espèrent continuer à accélérer la stratégie de Command Alkon pour fournir les meilleures solutions cloud de sa catégorie afin de mieux servir ses clients. L'ajout de la portée mondiale d'HeidelbergCement et l'adoption de ses produits permettront à Command Alkon d'étendre ses solutions et de stimuler sa croissance.

HeidelbergCement et Command Alkon croient que les efforts de chaque entreprise, ainsi que la collaboration continue avec les parties prenantes à l'échelle mondiale, peuvent contribuer à faire progresser la transformation numérique au sein du secteur de la chaîne d'approvisionnement des matériaux de construction lourds, et favoriseront l'évolution des normes de l'industrie afin de les rendre plus transparentes pour une connectivité sans faille, des solutions améliorées aux problèmes quotidiens des clients (p. ex., billetterie numérique ou télématique), un rythme généralement accru d'innovation et une accélération des efforts de durabilité des clients. HeidelbergCement continuera de posséder et de développer de manière autonome HConnect, sa gamme de produits numériques exclusifs avec plus de 18 000 clients.

« Dans le cadre de notre stratégie 'Au-delà de 2020', notre objectif clair est de devenir la première entreprise de technologie industrielle dans notre secteur », a déclaré le Dr Dominik von Achten, président du comité d'administration de HeidelbergCement. « Nous avons réalisé d'importants progrès dans notre expérience client numérique HConnect, développée indépendamment depuis sa mise au point en 2018. L'investissement dans Command Alkon et le partenariat avec Thoma Bravo nous permettent désormais de monétiser le potentiel caché de nos actifs et de le traduire en une nouvelle voie de croissance pour HeidelbergCement. Ensemble, nous bâtirons l'écosystème numérique de l'avenir pour l'industrie des matériaux de construction lourds. »

« Ce partenariat est une occasion unique d'accélérer le changement numérique dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en matériaux de construction lourds », a déclaré Phil Ramsey, PDG de Command Alkon. « HeidelbergCement est un acteur majeur de l'industrie et son investissement est une validation de notre stratégie, de nos solutions et de l'expérience client exceptionnelle que nous offrons. Cette transaction permettra de mieux positionner Command Alkon pour améliorer notre support à tous les clients, étendre notre empreinte géographique et effectuer notre transition vers le cloud. Nous sommes impatients de continuer à bénéficier de notre partenariat avec HeidelbergCement et Thoma Bravo alors que nous continuons de fournir des technologies d'automatisation et de processus commerciaux qui offrent de la valeur à nos clients et aux intervenants de l'industrie de la construction. »

« Nous sommes ravis de nous associer à HeidelbergCement, qui est clairement le leader de l'industrie en termes de transformation numérique, pour soutenir davantage la stratégie de croissance de Command Alkon et transformer l'industrie des matériaux de construction lourds », a déclaré A. J. Rhode, associé principal chez Thoma Bravo. « Il s'agit de notre partenariat le plus important avec une entreprise industrielle mondiale, et nous croyons qu'il aura un impact positif durable sur la durabilité et la facilité de faire des affaires dans le secteur des matériaux de construction lourds. Lorsque nous avons fait l'acquisition de Command Alkon, notre objectif était de moderniser la plateforme de l'entreprise, de construire un écosystème numérique de la production à la consommation, et d'étendre son empreinte mondiale. Ce partenariat d'investissement et de transformation de l'industrie de HeidelbergCement aidera à accélérer encore plus toutes ces initiatives au profit de tous les clients de Command Alkon. »

Command Alkon dispose de la plus grande base de logiciels installés dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement en matériaux de construction lourds avec plus de 2 500 clients dans le monde. Son portefeuille complet de produits comprend des logiciels et des technologies pour l'automatisation des installations et des sites, la commande et l'ordonnancement des matériaux, la gestion des stocks et des mélanges, la logistique du camionnage et l'optimisation de la flotte, les opérations menées dans les bureaux et sur le terrain, les rapports et les analyses. Plus de 1 000 entreprises utilisent la plateforme CONNEX de Command Alkon qui relie tous les participants à la chaîne d'approvisionnement des matériaux de construction lourds – les fournisseurs, les transporteurs et les acheteurs — pour permettre le partage des données et des flux de travail numériques entre toutes les parties à l'échelle du cloud, et pour simplifier et faciliter les activités des clients, améliorer l'efficacité des intervenants et encourager une plus grande durabilité.

La convention d'achat est assujettie aux approbations réglementaires habituelles, qui devraient être obtenues d'ici la fin de l'année 2021.

À propos de HeidelbergCement

HeidelbergCement est l'un des plus grands fabricants intégrés de matériaux de construction et de solutions au monde, avec des positions de leader sur le marché des granulats, du ciment et du béton prêt à l'emploi. Quelque 53 000 collaborateurs répartis sur plus de 3 000 sites dans plus de 50 pays assurent une performance financière à long terme grâce à l'excellence opérationnelle et à l'ouverture au changement. La question environnementale a été placée au cœur de toutes les opérations. Précurseur sur la voie de la neutralité carbone, HeidelbergCement conçoit des solutions matérielles pour l'avenir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.heidelbergcement.com.

À propos de Command Alkon

Command Alkon propose des technologies qui automatisent et rationalisent tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement des matériaux de construction lourds pour les fournisseurs de matériaux, les transporteurs et les acheteurs. Une gamme complète de solutions spécifiques à l'industrie, combinée aux employés investis dans le succès des opérations de matériaux lourds et des projets de construction, différencie Command Alkon en tant que leader de l'industrie et partenaire incontournable. CONNEX, une plateforme de chaîne d'approvisionnement conçue pour l'industrie, permet aux partenaires commerciaux de numériser et d'intégrer les flux de travail pour la gestion des matériaux et du camionnage, et de saisir des informations pertinentes qui stimulent les performances. Command Alkon a son siège social à Birmingham, en Alabama, et dispose de bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.commandalkon.com.

À propos de Thoma Bravo

Thoma Bravo est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde, avec plus de 83 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2021. L'entreprise investit dans des sociétés innovantes, orientées vers la croissance et opérant dans les secteurs du logiciel et de la technologie. En s'appuyant sur son expertise sectorielle approfondie et ses capacités stratégiques et opérationnelles éprouvées, Thoma Bravo collabore avec les entreprises de son portefeuille pour mettre en œuvre les meilleures pratiques opérationnelles, mener des initiatives de croissance et réaliser des acquisitions rentables destinées à accélérer les revenus et les bénéfices. Au cours des 20 dernières années, la société a acquis plus de 325 entreprises représentant une valeur d'entreprise de plus de 100 milliards de dollars. Le cabinet dispose de bureaux à Chicago, Miami et San Francisco. Pour plus d'informations, consultez le site thomabravo.com.

