États-Unis/France : un nouveau programme dédié à l'industrie du divertissement

PARIS, 3 juin 2021 /PRNewswire/ -- SKEMA Business School lance un nouveau programme avec la prestigieuse université américaine UCLA Extension pour répondre aux défis de la transformation et de l'expansion du secteur de l'industrie du divertissement (cinéma, plateformes de streaming, télévision, concerts, etc). Dès la rentrée de septembre 2021, les deux institutions proposeront le nouveau programme "Digital Marketing and Business & Management of Entertainment", spécifiquement co-construit pour les étudiants en dernière année du Programme Grande Ecole de SKEMA.