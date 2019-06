Ethfinex Trustless lanza el servicio descentralizado de venta libre

ROAD TOWN, British Virgin Islands, 3 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Ethfinex Trustless , mayor intercambio de cripto-divisas descentralizado híbrido, se enorgullece al lanzar un servicio reforzado blockchain de venta libre (OTC) como primicia industrial.

Las cotizaciones de venta libre (OTC) se están propaganda de forma rápida en los mercados de las cripto-divisas, facilitando grandes comercios entre las partes para prevenir el amplio mercado y que no se vea afectado por la fluctuación de los precios. Esto normalmente incurre en unos costes más elevados para los participantes, por lo que la confianza se ve volteada.

Ethfinex Trustless OTC revoluciona este modelo gracias al uso de blockchain para reforzar el acuerdo dentro de una transacción atómica. Este mercado elimina primero la necesidad de voltear, abriendo OTC a todo el mundo por medio de unas tasas mucho menores situadas en un 0,02% (frente al 2-5% en los escritorios más tradicionales OTC). Además, ya que no existe libro de pedidos centralizado o buscador de emparejamiento, no hay restricciones con lo que se comercializa en Ethfinex Trustless OTC (proporcionando productos que no son instrumentos financieros). Los clientes pueden cotizar cualquier ERC20 token, e incluso especificar direcciones personales Ethereum para tokens que actualmente o coticen en ningún tipo de cambio.

Will Harborne, fundador de Ethfinex Trustless, destacó:

"Ampliar las capacidades de Ethfinex Trustless para incluir un servicio OTC es un paso importante para cumplimentar el potencial de descentralización en el mercado de las criptodivisas. Abre las puertas a los que anteriormente estaban prohibidos por los caros escritorios OTC, proporcionando seguridad en los acuerdos atómicos reforzados blockchain. Los clientes ya no han de confiar en una tercera parte o tomar riesgos directamente con los propios contrarios".

Sin procesos de firmado o KYC, los clientes pueden comenzar a conectar su cartera en trustless.ethfinex.com/otc desde hoy. Las personas de Estados Unidos y personas de otras jurisdicciones restringidas no pueden participar en Ethfinex Trustless OTC.

Acerca de Ethfinex Trustless: Lanzada en septiembre de 2018, Ethfinex Trustless es la primera interfaz de intercambio del mundo que utiliza Ethereum blockchain y que se conecta directamente en un intercambio centralizado. Contando con un control completo de los activos, sin depósitos ni retiradas, además de disponer de una conexión directa con los libros de reserva de Bitfinex, se ha convertido en uno de los principales establecimientos de cambio dentro de Ethereum blockchain.

