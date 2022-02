Ethio Telecom choisit HyperSense pour sa solution 5G d'assurance commerciale

Une solution pour aider Ethio Telecom à être rentable tout en renforçant son avantage concurrentiel

BANGALORE, Inde, 11 février 2022 /PRNewswire/ -- Subex , un pionnier de la confiance numérique, a annoncé un partenariat avec Ethio Telecom, le premier opérateur de télécommunications en Éthiopie, pour fournir sa solution d'assurance commerciale sur sa plateforme pour les entreprises alimentée par l'intelligence artificielle (IA), HyperSense. Grâce à cet engagement, Ethio Telecom étendra sa pratique d'assurance des revenus à l'assurance commerciale en utilisant le cadre de contrôle facile à utiliser de la solution. En outre, l'opérateur améliorera la prise de décisions grâce à la capacité de la plateforme à opérationnaliser l'IA à grande échelle.

Ethio Telecom est le premier fournisseur de solutions de télécommunications intégrées en Éthiopie avec plus de 50 millions d'abonnés. Alors que l'opérateur de télécommunications cherche à consolider sa position de leader sur le marché et à améliorer son avantage concurrentiel, Ethio Telecom procède actuellement à l'amélioration des infrastructures réseau et des systèmes afin de mettre à l'essai les réseaux 5G dans l'année à venir. L'offre d'assurance commerciale 5G de Subex permettra à Ethio Telecom d'être à la fine pointe de l'automatisation de la gestion des risques.

Dans le cadre de sa vision consistant à être un fournisseur de services numériques 5G en Éthiopie, Ethio Telecom souhaitait améliorer sa solution d'assurance des revenus pour s'aligner sur son projet de transformation numérique. L'opérateur souhaitait également une solution pour assurer l'évolutivité de l'agilité afin de répondre aux exigences d'expansion alors que de nouveaux services basés sur la 5G sont mis en place. Dans un environnement en évolution rapide, Ethio Telecom souhaitait un partenaire technologique capable, avant tout, de faire preuve d'agilité et d'évolutivité. Ethio Telecom a choisi Subex en raison du succès de son partenariat existant et des capacités futures de la plateforme de Subex alimentée par l'IA, HyperSense.

Grâce au déploiement de la solution, l'opérateur sera désormais en mesure d'assurer une couverture d'assurance commerciale complète, allant du concept à la trésorerie.

Avec la solution d'assurance commerciale de Subex sur HyperSense, Ethio Telecom pourra :

tirer parti de l'IA dans le cadre de sa vision de l'assurance commerciale

profiter des mises à niveau en continu, c.-à-d. éliminer les cycles de mise à niveau longs et coûteux

améliorer la couverture de l'ensemble de son portefeuille de produits

avoir une approche proactive de l'assurance commerciale, réduisant ainsi les pertes et les risques

Commentant l'extension du partenariat, Shankar Roddam, directeur à temps plein et directeur de l'exploitation, Subex, a déclaré : « Nous sommes un partenaire stratégique de longue date d'Ethio Telecom, et nous sommes heureux d'être un partenaire stratégique et d'élargir notre engagement avec cette victoire. Ethio accélère son parcours vers la 5G et transforme ainsi ses systèmes afin de devenir un fournisseur de services numériques. Alors que l'opérateur poursuit son évolution vers la 5G et cherche à affirmer son leadership sur le marché face à une nouvelle concurrence, Ethio Telecom comprend la nécessité de protéger son entreprise contre divers risques liés aux revenus et aux coûts. Pour les opérateurs comme Ethio Telecom qui s'engagent dans un parcours de transformation, il sera essentiel de prendre des décisions rapides et précises pour assurer la rentabilité et l'atténuation des risques. En procédant à la mise à niveau vers la solution d'assurance commerciale sur la plateforme HyperSense, Ethio Telecom peut désormais tirer parti des capacités d'orchestration et de cloud natif de la solution pour réduire toute forme de risque pour ses revenus. Subex tire une immense fierté de continuer d'être le partenaire de confiance numérique d'Ethio tout au long de leur parcours. »

Commentant la solution de Subex, Emmanuel Tsegaye, responsable mondial de la sécurité des systèmes d'informations chez Ethio Telecom, a déclaré : « Subex a été un partenaire de confiance d'Ethio Telecom au cours des 8 dernières années et ses équipes nous ont aidés à améliorer notre approche d'atténuation des risques. Compte tenu de notre vision de mettre à l'essai la 5G au cours de l'année à venir et d'améliorer notre stratégie de croissance, nous cherchions à établir une pratique d'assurance commerciale plus puissante et améliorée, fondée sur des capacités avancées d'IA et d'analyse pour soutenir nos nouveaux services numériques. En raison de notre relation actuelle avec Subex et du succès dont nous avons été témoins, nous sommes ravis d'élargir ce partenariat. La solution d'assurance commerciale de Subex sur la plateforme HyperSense fournira une base solide fondée sur nos piliers stratégiques que sont l'expérience client, l'innovation, le personnel et l'excellence dans les opérations. Nous serons ainsi en mesure d'atteindre efficacement nos objectifs à long terme. »

À propos de Subex

Subex est un pionnier de la confiance numérique pour les entreprises du monde entier.

Fondée en 1994, Subex aide ses clients à maximiser leurs revenus et leur rentabilité. Forte de son héritage, Subex a servi le marché grâce à des solutions de classe mondiale pour l'optimisation et l'analyse des activités, et ouvre désormais la voie en permettant une confiance numérique totale dans les écosystèmes professionnels de ses clients.

Grâce à HyperSense, une plateforme d'orchestration de bout en bout alimentée par l'intelligence artificielle (IA), Subex permet aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises clientes de prendre plus rapidement de meilleures décisions en exploitant l'IA dans toute la chaîne de valeur des données. Subex tire parti de son portefeuille de produits primés dans des domaines tels que l'assurance commerciale et la gestion de la fraude, et les renforce avec la puissance de HyperSense pour aider les CSP à réduire les risques, à lutter contre la fraude et, ainsi, à assurer la rentabilité.

Subex propose également des services évolutifs de gestion et de conseil aux entreprises. Subex compte plus de 300 installations dans plus de 90 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.subex.com .

Pour toute question, veuillez contacter :

Sandeep Banga

Marketing et communication

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1447559/SUBEX_Logo.jpg

SOURCE Subex