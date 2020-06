Etikettiersoftware TEKLYNX CENTRAL von TEKLYNX steigert Richtigkeit und Konformität der Etikettierung in der globalen Biotechnologiefirma bioMérieux um 100 %

AUCH, Frankreich, 2. Juni 2020 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, der weltweit führende Anbieter von Software und Lösungen für Barcode- und RFID-Etikettierungen, konnte heute berichten, dass die Implementierung seines browserbasierten Etikettier-Verwaltungssystems TEKLYNX CENTRAL für Großunternehmen die Richtigkeit und Konformität der Etikettierung in der globalen Biotechnologiefirma bioMérieux um 100 % verbessert hat.

bioMérieux hat seinen Sitz in Frankreich und ist eine internationale Biotechnologiefirma mit der Zielsetzung, weltweit die öffentliche Gesundheit zu verbessern. Mit mehr als 15.000 Produkten und über 400 Mitarbeitern, die Zugriff auf Etiketten haben, sowie mehr als 300 Etiketten für Produkte, Lieferung und Bestand, haben sich bioMérieux und seine Partnerfirma Eticoncept für TEKLYNX entschieden, um eine standardisierte Lösung für den Bereich der Etiketten bereitzustellen. „Unser derzeit genutztes Etikettierprodukt eröffnete uns nicht die Möglichkeit einer Zentralisierung in unserer Umgebung. Dies war eine notwendige Anforderung an eine neue Lösung für bioMérieux", sagt Jérôme Foltz, Manager für IS Manufacturing und MDM Domain bei bioMérieux.

Mit TEKLYNX CENTRAL hatte das Team von bioMérieux das gute Gefühl, zu wissen, dass seine Etiketten zu 100 % zutreffend und konform sind. „TEKLYNX CENTRAL hat in unserem gesamten Etikettierprozess für mehr Effizienz und Richtigkeit gesorgt. Es handelt sich um eine Lösung, die für einen nahtlosen Etikettierbetrieb sorgt und uns zudem den Support gibt, den wir in diesem Rahmen benötigen", sagt Jérôme Foltz.

Die Standardisierung und Zentralisierung des Etikettiertverfahrens ermöglicht bioMérieux:

Labelgestaltungen hoher Qualität

Verbesserung der Sicherheit und des Trackings von Etiketten

Effizienteren Betrieb

Erfüllung der CFR-Bestimmungen

Höhere Geschwindigkeit bei Etikettierung und Druck

Zeitersparnis und Senkung der Fehlerquote durch zentrale Verwaltung von mehr als 300 Etiketten

Bereitstellung zutreffender Etiketten, die mit GS1 und UDI konform sind, und dies in jedem einzelnen Fall

Nahtlose Integration mit dem SAP ECC Business-System

Mit TEKLYNX CENTRAL verfügt bioMérieux über die Ausstattung, um dem derzeitigen Etikettierungsbedarf zu genügen und für künftiges Wachstum gerüstet zu sein. „Wir sind sehr stolz darauf, dass unser integriertes System zur Etikettenverwaltung für Großunternehmen die Richtigkeit und Konformität der Etiketten von bioMérieux verbessert. Dies positioniert das Unternehmen für weiteres Wachstum in der weltweiten Branche der Medizingeräte jetzt und in der Zukunft", sagte Thierry Mauger, Präsident von TEKLYNX.

