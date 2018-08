eToro : association du bitcoin et du football

La plateforme d'investissement mondiale eToro a établi des partenariats avec sept clubs de Premier League, dont Tottenham Hotspur, dans le cadre d'accords historiques payés en bitcoin. eToro devient donc partenaire de Brighton & Hove Albion F.C., Cardiff City F.C., Crystal Palace F.C., Leicester City F.C., Newcastle United F.C., Southampton F.C. et Tottenham Hotspur.

Iqbal V. Gandham, directeur général pour le Royaume-Uni d'eToro déclare : « Notre plateforme multi-actifs internationale permet d'acheter les crypto-actifs les plus importants au monde, ainsi que d'effectuer des investissements plus traditionnels. Nous sommes fiers d'avoir conclu ces partenariats avec autant de clubs de Premier League et d'être ainsi la première société à le faire en bitcoin. »

Avec ces partenariats, un premier pas est franchi pour associer bitcoin, crypto-actifs et football. eToro est persuadée que les crypto-monnaies et la technologie sous-jacente, c'est-à-dire la blockchain, peuvent participer à l'essor du football et du monde du sport. À l'avenir, elles permettront de résoudre les problèmes de revente de billets, de transparence et d'authenticité des produits dérivés.

En tant que partenaire de ces sept clubs de Premier League, eToro gagnera en visibilité grâce à un large éventail d'opportunités marketing, notamment par l'affichage lumineux les jours de match, l'accès aux joueurs, les billets et les droits numériques.

Iqbal V. Gandham ajoute : « L'annonce d'aujourd'hui n'est que le tout début d'un long processus qui conduira à l'acceptation totale de la technologie blockchain dans le football. Ces clubs de Premier League nous permettront de gagner en visibilité sur le plan mondial et de sensibiliser de manière didactique d'autres secteurs au potentiel de cette technologie.

« La blockchain implique la transparence, et peut donc améliorer l'expérience des amateurs du « beautiful game ». »

Fran Jones, directeur des partenariats, Tottenham Hotspur F.C. : « À Tottenham Hotspur, nous attachons une grande importance à la technologie et à l'innovation. Nous sommes donc ravis d'accueillir eToro en tant que partenaire dans une catégorie qui connaît une évolution rapide. »

Paul Barber, administrateur général, Brighton & Hove Albion F.C. : « À Brighton, nous nous enorgueillissons d'être à la pointe des nouvelles technologies et d'insuffler de nouvelles idées dans le football. Nous accueillons avec enthousiasme eToro parmi nos partenaires pour nous aider à mieux comprendre le potentiel qu'offre la blockchain. »

Barry Webber, directeur commercial, Crystal Palace F.C. : « La technologie blockchain ouvre de nouvelles opportunités attractives dans tous les secteurs commerciaux. Un partenaire tel qu'eToro nous permettra d'exploiter le potentiel de cette technologie dans le football. »

Jonathan Gregory, directeur commercial, Leicester City F.C. : « Nous sommes heureux d'accueillir eToro comme partenaire officiel du club ; c'est formidable de pouvoir travailler avec un tel leader de l'innovation. Comme Leicester City, eToro est une marque pleine d'ambition au rayonnement international important. Nous avons hâte de collaborer avec eux pendant toute la saison. »

David Thomas, directeur commercial, Southampton F.C. : « Nous sommes très heureux d'accueillir eToro en tant que partenaire de notre club. Nous avons hâte de collaborer avec eux et d'en apprendre plus sur les possibilités qu'offrent la crypto-monnaie et la technologie blockchain au football. »

La plateforme multi-actifs internationale d'eToro donne aux utilisateurs la possibilité d'accéder aux instruments financiers souhaités. La société a créé une communauté mondiale de plus de dix millions d'abonnés qui présentent leurs stratégies d'investissement. Les autres utilisateurs peuvent alors suivre les méthodes de ceux qui connaissent le plus de réussite. Grâce à eToro, les investisseurs peuvent détenir des biens, des actions, des FBN et des crypto-actifs, tels que Bitcoin et Ethereum, ainsi que des milliers d'autres instruments financiers dans un même portefeuille. Ainsi, eToro crée une passerelle entre l'ancien et le nouveau monde. À l'avenir, tous les actifs seront tokenisés et la crypto-monnaie constitue la première étape de ce voyage.

À propos d'eToro :

eToro donne aux utilisateurs la possibilité d'investir à leur façon. La plateforme leur permet d'investir dans les actifs qu'ils souhaitent, des crypto-actifs aux actions et biens. eToro est une communauté mondiale de plus de dix millions d'abonnés qui présentent leurs stratégies d'investissement. Les autres utilisateurs peuvent alors suivre les méthodes de ceux qui connaissent le plus de réussite. Il est facile d'acheter, de détenir et de vendre des actifs, de surveiller son portefeuille en temps réel, et d'effectuer des transactions à tout moment.

eToro est réglementée en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission et par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.

Les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles, non-réglementées et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Leur échange n'est contrôlé par aucune structure réglementaire de l'Union européenne. Votre capital est assujetti à un risque.

À propos de la technologie blockchain et des crypto-actifs

La blockchain est un mécanisme d'enregistrement de lots de transactions validées appelées « blocs », chaînées les unes aux autres de manière à préserver l'intégrité des données. Ce registre décentralisé permet d'effectuer des transactions sans intermédiaire. C'est grâce à cette technologie que les crypto-actifs fonctionnent.

« Crypto-actif » est un terme général qui n'est pas limité aux crypto-monnaies. Ces dernières constituent un sous-ensemble des crypto-actifs. La crypto-monnaie la plus connue est le bitcoin. Son prix sert souvent de référence pour l'évaluation des autres cryto-monnaies.