eToro lance le portefeuille DeFi, offrant aux investisseurs une diversification instantanée dans plusieurs cryptoactifs clés de DeFi

LONDRES, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- eToro, la plateforme mondiale d'investissement multi-actifs, a lancé aujourd'hui un portefeuille DeFi, offrant aux investisseurs une exposition à long terme aux projets clés de l'écosystème DeFi, leur permettant de faire partie de l'un des développements les plus innovants de la finance.

La DeFi (Decentralized Finance) ou finance décentralisée est un mouvement qui vise à contourner les intermédiaires financiers traditionnels en plaçant les services financiers sur la blockchain. Plutôt que de se contenter de décentraliser les transactions (comme avec le bitcoin), DeFi vise à décentraliser des pans plus larges de l'industrie financière. Cela se fait par le biais de contrats intelligents, qui sont des bouts de code informatique permettant d'effectuer des transferts et des accords complexes sur la blockchain sans avoir besoin de l'approbation d'un organisme d'autorité central.

Le portefeuille DeFi d'eToro comprend onze cryptoactifs DeFi : Ether (ETH), Uniswap (UNI), Chainlink (LINK), Aave (AAVE), Compound (COMP), Yearn.finance (YFI), Decentraland (MANA), Polygon (MATIC), Algorand (ALGO), Basic Attention Token (BAT) et Maker (MKR).

Dani Brinker, responsable des investissements de portefeuille chez eToro, commente : "DeFi est l'une des innovations dont on parle le plus dans la finance, avec des milliers de nouveaux cryptoactifs qui ont émergé ces derniers mois. Mais pour les personnes qui n'ont pas le temps d'étudier le livre blanc de chaque actif, le marché peut sembler être un champ de mines. En regroupant une sélection de cryptoactifs dans un DeFi CopyPortfolio, nous faisons le gros du travail et permettons à nos clients de gagner en visibilité et de répartir le risque sur une variété de cryptos."

Les portefeuilles eToro offrent aux investisseurs une exposition prête à l'emploi et entièrement allouée à divers thèmes du marché. Regroupant plusieurs actifs selon une méthodologie définie, et utilisant une approche d'investissement passive, les portefeuilles eToro sont des solutions d'investissement à long terme qui offrent une exposition diversifiée sans frais de gestion.

"La finance décentralisée est une forme de finance basée sur la blockchain qui ne s'appuie pas sur des intermédiaires financiers centraux tels que des courtiers, des bourses ou des banques pour proposer des instruments financiers traditionnels, et qui utilise plutôt des contrats intelligents sur des blockchains", explique Brinker. "Le portefeuille comprend à la fois des blockchains de contrats intelligents et une sélection de protocoles de premier plan, ce qui vous expose à tous les coins de DeFi - d'Uniswap à Yearn et au-delà - sans avoir à passer des heures à faire des recherches. Nous utilisons la position unique d'eToro en tant qu'innovateur dans le domaine de la crypto pour revisiter ces projets et mettre à jour l'allocation et la méthodologie en aval."

L'investissement initial commence à partir de 1 000 $ et les investisseurs peuvent accéder à des outils et des graphiques pour suivre la performance du portefeuille, tandis que le flux social d'eToro les tiendra au courant des développements dans le secteur de la finance décentralisée. DeFi est l'un des plus de soixante portefeuilles disponibles sur eToro.

À propos du groupe eToro

eToro est une plateforme d'investissement multi-actifs qui permet aux gens d'accroître leurs connaissances et leur richesse en faisant partie d'une communauté mondiale d'investisseurs prospères. eToro a été fondée en 2007 avec la vision d'ouvrir les marchés mondiaux afin que chacun puisse négocier et investir de manière simple et transparente. Aujourd'hui, eToro est une communauté mondiale de plus de 23 millions d'utilisateurs enregistrés qui partagent leurs stratégies d'investissement ; et tout le monde peut suivre les approches de ceux qui ont le mieux réussi. Grâce à la simplicité de la plateforme, les utilisateurs peuvent facilement acheter, conserver et vendre des actifs, suivre leur portefeuille en temps réel et effectuer des transactions quand ils le souhaitent.

Avis de non-responsabilité :

Les investissements en cryptomonnaies ne sont pas réglementés dans certains pays de l'UE et au Royaume-Uni. Pas de protection des consommateurs. Il y a un risque pour votre capital.

eToro est réglementé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni et par l'Australian Securities and Investments Commission en Australie.

Cette communication est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Ce matériel a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière d'un destinataire particulier, et n'a pas été préparé conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir la recherche indépendante. Toute référence à la performance passée ou future d'un instrument financier, d'un indice ou d'un produit d'investissement de détail ne constitue pas, et ne doit pas être considérée comme un indicateur fiable des résultats futurs. eToro ne fait aucune déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication.

