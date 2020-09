ETS cria o ETS Strategic Capital para explorar novas oportunidades de crescimento na educação

PRINCETON, Nova Jérsei, 17 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A ETS, a maior organização sem fins lucrativos de avaliação e gestão educacional do mundo, anunciou hoje a criação do ETS Strategic Capital, uma nova unidade que se concentrará no crescimento do negócio e no avanço de sua missão por meio de investimentos estratégicos de capital, parcerias para crescimento, fusões e aquisições.

O ETS Strategic Capital irá ampliar, expandir e diversificar os serviços do ETS de avaliação, aprendizado e desenvolvimento do ensino fundamental e médio (K-12), ensino superior e corporações. Com essa missão, o ETS Strategic Capital está buscando ativamente fazer transações para montar um portfólio global de empresas inovadoras na área de educação que terá um impacto positivo financeiro e estratégico.

"Atingimos um ponto crucial na evolução contínua da educação. Há uma mudança fundamental em como os serviços educacionais são prestados, como ferramentas e avaliações são estruturadas e como alunos, escolas e empresas estão envolvidos e conectados", disse Ralph Taylor-Smith, diretor executivo do ETS Strategic Capital. "Com nossa capacidade de captar recursos, conhecimento e experiência em educação, o ETS Strategic Capital está bem posicionado para ajudar desenvolver e aumentar o impacto de as empresas emergentes de educação, as quais podem preencher lacunas educacionais e, ao mesmo tempo, detectar novas oportunidades. A ETS traz recursos de valor agregado em avaliações, pesquisa e desenvolvimento, distribuição global e tecnologias inovadoras para nosso portfólio e empresas parceiras."

O ETS Strategic Capital possui atualmente um portfólio com cinco empresas que oferecem tecnologia, novos modelos de negócios e cobertura geográfica, complementando a formação das seguintes áreas de negócios atuais da ETS:

ApplyBoard : Com a orientação do ETS Strategic Capital, a ETS fez um investimento de capital na ApplyBoard Inc. canadense, a maior plataforma do mundo em recrutamento de estudantes internacionais. Como parte desse investimento, a ApplyBoard e a unidade de negócios TOEFL ® da ETS, empresa que oferece os melhores testes de língua inglesa do mundo para estudos universitários, trabalho e imigração, também estão desenvolvendo uma parceria estratégica de crescimento. https://www.applyboard.com/

Pipplet: Startup especializada em avaliação de proficiência idiomática para empresas, a Pipplet de Paris , ajuda as empresas a avaliarem a fluência no idioma dos candidatos a empregos com base em sua capacidade prática e real de interagir em um contexto profissional. A subsidiária da ETS, a ETS Global B.V., adquiriu a Pipplet S.A.S., por orientação do ETS Strategic Capital. https://www.pipplet.com/en-gb/home

Startup especializada em avaliação de proficiência idiomática para empresas, a Pipplet de , ajuda as empresas a avaliarem a fluência no idioma dos candidatos a empregos com base em sua capacidade prática e real de interagir em um contexto profissional. A subsidiária da ETS, a ETS Global B.V., adquiriu a Pipplet S.A.S., por orientação do ETS Strategic Capital. https://www.pipplet.com/en-gb/home Capti (Charmtech Labs LLC): Por meio de aprendizado de máquina, inteligência artificial e processamento de linguagem natural, a Capti, com sede em Buffalo, Nova York , criada pela Charmtech Labs LLC, oferece alfabetização personalizada e suporte de aprendizagem para alunos K–12. A Capti, apelidada "AAA" pelos professores, auxilia na adaptação, avaliação e aceleramento da leitura de todos os seus alunos. O ETS Strategic Capital conseguiu que a ETS fizesse um investimento inicial na Capti e firmou uma parceria comercial estratégica com os departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Desenvolvimento de Produto Novo (DPN) da ETS. A Capti está fazendo o licenciamento da propriedade intelectual ReadReady ™ da ETS com diagnósticos de leitura na Internet e trabalhará em estreita colaboração com as equipes de P&D e DPN da ETS para expandir as oportunidades de impactar positivamente o sucesso de leitura dos alunos K12 nos Estados Unidos Estados. https://www.captivoice.com/capti-site//

EdAgree: Com foco na experiência do aluno internacional, a EdAgree, Inc. é uma empresa recém formada da ETS responsável pela correspondência e apoio de alunos internacionais com universidades durante sua jornada educacional. A EdAgree planeja validar as informações do perfil do aluno, acondicioná-las para processamento simplificado pelos departamentos de admissão e colaborar com as universidades para identificar e fornecer suporte para otimizar os resultados de aprendizagem. A EdAgree também irá colaborar com universidades parceiras em esforços de pesquisa para otimizar o sucesso dos alunos. O ETS Strategic Capital captou US$ 1 milhão de recursos iniciais da ETS para incubar a nova startup e facilitou a incorporação da ETS. https://edagree.com/

Gradschoolmatch: A Gradschoolmatch.com é uma plataforma de software interativa na Internet que ajuda futuros alunos de pós-graduação a identificar possíveis programas acadêmicos de pós-graduação. O algoritmo de correspondência, o mecanismo de busca e a abordagem de negócios são modelados a partir de negócios bem-sucedidos na rede como de "encontros pessoais"; os alunos podem postar biografias, interesses de pesquisa, planos de carreira e perfis acadêmicos. Eles também podem "marcar" um perfil de programa de pós-graduação para "sinalizar seu interesse" em aprender mais ou enviar "mensagens particulares" para recrutadores de pós-graduação. Os alunos de pós-graduação e as instituições de pós-graduação podem se inscrever para pesquisar por localização ou interesses acadêmicos, rastreando os clientes em potencial e fazendo contato com apenas um clique para identificar a correspondência. O ETS Strategic Capital providenciou a compra da plataforma Gradschoolmatch.com para incorporar aos serviços da ETS para o mercado de pós-graduação.https://www.gradschoolmatch.com/

O ETS Strategic Capital servirá como o braço de investimento de capital privado e execução de M&A da ETS, suas subsidiárias e seus parceiros. Tem como objetivo realizar transações nos Estados Unidos e internacionalmente. Fará parceria com o ecossistema EdTech mais abrangente, para identificar e realizar negócios, coordenar com outras unidades de negócios da ETS para identificar oportunidades e necessidades, definir uma rede de contato com empresas de serviços profissionais com experiência em educação e construir relacionamentos diretos com empresas internacionais, principalmente nas regiões da Ásia-Pacífico, Sudeste Asiático, América Latina, Oriente Médio e África (MENA).

Mais especificamente, o ETS Strategic Capital terá como alvo os investimentos de capital privado que, em geral, estão nas Série B, C, ou posterior, nas quais as empresas já têm um produto comprovado e/ou no mercado, clientes iniciais e um modelo de negócios desenvolvido, e estão buscando gerar crescimento de capital para expandir o negócio - em algumas situações, um investimento em estágio inicial pode ser possível. As aquisições se concentrarão principalmente em negócios em escala de mercado intermediário, embora aquisições menores ou maiores também possam ser possíveis em certas situações. definição de parcerias de crescimento do ETS Strategic Capital é abrangente, inclui joint ventures (JV), parceiros de canal ou contratos de distribuição, licenciamento de Propriedade Intelectual (IP) e relações de transferência de tecnologia, juntamente com parcerias similares de negócios estratégicos de valor agregado.

Ralph Taylor-Smith, atualmente vice-presidente de Desenvolvimento Corporativo da ETS, será o diretor administrativo da nova unidade, trazendo vasta experiência em investimentos de capital privado, fusões e aquisições, parcerias de crescimento e joint ventures. O ETS Strategic Capital possui uma equipe crescente com escritórios em Princeton, em Nova Jérsei, Washington, D.C., e no Vale do Silício na Califórnia https://www.ets.capital/team/

