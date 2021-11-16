ETS расширяет свое присутствие в Индии, способствуя росту базовых брендов TOEFL® и GRE®

Леджо Сам Уммен назначен управляющим директором ETS India

ПРИНСТОН (шт. Нью-Джерси), 17 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Некоммерческая организация ETS сегодня объявила о создании подразделения ETS India с официальным открытием представительства в Индии с целью расширения всемирной географии своего присутствия для реализации стремления продолжать обслуживание обучающихся на их образовательном пути в течение всей жизни. Руководить подразделением ETS India будет управляющий директор Леджо Сам Уммен (Lejo Sam Oommen), ранее работавший в компании Pearson™. В этой должности г-н Уммен будет заниматься разработкой и реализацией общей стратегии роста ETS, ориентированной на распространение ее продуктов и услуг в Индии.

ETS долгое время стремилась к внедрению в индийскую образовательную систему, и открытие представительства ETS India является естественным очередным этапом поддержки обучающихся как внутри страны, так и по всему миру, а также высших учебных заведений по мере дальнейшего привлечения ими магистрантов из различных этносоциальных групп. Создание ETS India продолжит укрепление взаимоотношений организации с ключевыми партнерами внутри страны, предоставляя ETS и индийским компаниям расширенные возможности для сотрудничества с учебными заведениями, учреждениями, корпорациями, образовательными агентствами, преподавателями иностранных языков и консультантами по обучению за границей и их инвестиционной поддержки.

«ETS строго придерживается принятому в Индии смелому и дальновидному подходу к реформированию, совершенствованию и повышению доступности качественного образования для всех индийцев через структуру Новой образовательной политики (New Education Policy, NEP) и расширению возможностей, которые оно будет предоставлять индийским студентам, — заявил заявил заместитель вице-президента ETS по глобальному развитию Мухаммед Куша (Mohammad Kousha). — Целенаправленный подход ETS, заключающийся в повышении качества и обеспечении равнодоступности образования для всех, согласуется с этой прогрессивной концепцией. Мы надеемся на расширение возможностей обучения внутри страны для людей, проживающих в Индии, и участие Леджо в работе нашей команды поможет нам достичь этой цели».

«Я рад своему приходу в ETS и возможности руководить ее индийским представительством и сотрудниками в тот момент, когда организация претерпевает существенные преобразования, а мы стремимся к тому, чтобы в будущем иметь возможность работать с учащимися по всему миру, акцентируя свое внимание на обучающихся в Индии, — заявил г-н Уммен. — В своей работе я намерен опираться на уже имеющийся в Индии прочный фундамент, повышая ценность существующих продуктов ETS, включая TOEFL® Family of Assessments, тест GRE® и экзамен TOEIC®, а также новые средства обучения и перспективные направления деятельности».

В компании Pearson г-н Уммен работал в качестве генерального директора, контролировавшего проведение теста PTE® Academic, и заслужил признание за свой вклад в обеспечение высокой эффективности работы организации, значимых результатов развития, а также высоких доходов, операционных показателей и рентабельности. До начала своей работы в Pearson он занимал различные должности в таких организациях, как Reliance Money, ICICI Bank и Axis Bank. Он является выпускником Бангалорского университета.

Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 ETS продолжает уделять большое внимание обеспечению информационно-аналитических и оценочных средств, отвечающих нуждам и интересам индийских учащихся и учебных заведений, с целью бесперебойного удовлетворения их образовательных потребностей и соответствующих требований. Это подтверждается заявлениями о запуске средств тестирования на дому, включая TOEFL iBT® Home Edition и GRE® General Test для прохождения на дому, а также демократизации доступа к нашим тестам за счет возможности использования Aadhaar-карты в качестве альтернативного удостоверения личности в Индии и запуска теста TOEFL® Essentials™.

Информация об ETS India

ETS India в Дели (Индия) является дочерним подразделением организации ETS, штаб-квартира которой расположена в Принстоне (шт. Нью-Джерси, США). ETS India несет в страну широкомасштабный опыт этой организации в сфере образования и обучения в помощь экзаменуемым и учащимся по всему региону. Сотрудники ETS India применяют свои углубленные знания и компетенции для предоставления высококачественных средств обучения и тестирования, а также обеспечения новых деловых возможностей для организаций, учреждений и людей в этой стране.

Информация об ETS

ETS способствует повышению качества образования и его доступности для людей по всему миру за счет создания оценочных инструментов на основе глубоких исследований. ETS служит интересам людей, образовательных учреждений и правительственных органов, предоставляя специализированные средства для сертификации преподавателей, изучения английского языка, а также начального, среднего и последующего образования и проводя исследования, анализ и изучение политики в образовательной сфере. Некоммерческая организация ETS, основанная в 1947 году, занимается организацией, проведением и оценкой результатов свыше 50 миллионов тестов ежегодно — включая тесты TOEFL® и TOEIC®, тесты GRE® и оценки по программе The Praxis Series® — более чем в 180 странах и 9000 мест по всему миру. www.ets.org

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1688781/ETS_India_Logo.jpg

SOURCE ETS