EU-JAMRAI pide a gobiernos y grupos de interés un compromiso frente a la resistencia a los antibióticos

La Conferencia Final de EU-JAMRAI reunió a ponentes clave del campo de la resistencia antimicrobiana (RAM).

Con la participación de instituciones como DG SANTE, OMS, ECDC, EMA y EFSA, entre otras, la Acción Conjunta presentó los resultados de tres años y medio de trabajo, así como recomendaciones clave para abordar la resistencia a los antibióticos.

MADRID, 12 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Estamos enfrentándonos solo al principio y no al final de la lucha contra la resistencia antimicrobiana (RAM). Esta es una de las principales conclusiones de la Conferencia Final de EU-JAMRAI, celebrada el 11 y 12 de febrero. Los participantes pidieron a la Comisión Europea, gobiernos y participantes demostrar un compromiso sostenible para abordar esta amenaza global para la salud pública.

Este encuentro online ha sido la culminación de tres años y medio de trabajo llevado a cabo por la Acción Conjunta Europea sobre Resistencia a los Antimicrobianos e Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (EU-JAMRAI), un proyecto cofinanciado por sus 44 socios y el Programa de Salud de la Unión Europea.

El evento, organizado con una perspectiva "Una sola salud", contó con la participación de ponentes de alto nivel de organizaciones clave en el campo de la RAM en las áreas de la política, la salud humana y animal y la seguridad alimentaria, entre otras. Algunos de los ponentes fueron Charles Price, DG SANTE (Comisión Europea); Danilo Lo Fo Wong, director de Programa de Resistencia Antimicrobiana (Organización Mundial de la Salud); o Sarah Wiener, portavoz del Grupo de interés de MPE sobre RAM.

Resultados concretos para que los antibióticos sigan funcionando

Los líderes de las distintas áreas de trabajo de EU-JAMRAI han contribuido a llenar el vacío entre las declaraciones y las acciones presentando iniciativas concretas y operacionales con potencial demostrado para abordar la RAM y reducir las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.

"Hemos trabajado juntos en un proyecto que dejará una marca duradera gracias a los resultados y recomendaciones concretos. Estos permitirán a los países reforzar la implementación de medidas eficientes y basadas en la evidencia para abordar la RAM, para el beneficio de los Estados miembro de la UE y sus ciudadanos", indicó la profesora Marie-Cécile Ploy, coordinadora de EU-JAMRAI.

RESULTADOS CLAVE DE EU-JAMRAI EN DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO Reforzar redes y compartir las mejores prácticas entre los Estados miembro Coordinación de la auto-evaluación de los Planes de Acción Nacionales de la UE y visitas país a país para facilitar el intercambio de mejores prácticas. Establecimiento de la base para una red de organismos de supervisión en el sector de la salud humana. Elevar la concienciación y promover el cambio de conducta Implementación de varias campañas, incluyendo un concurso para diseñar el primer símbolo de la resistencia a los antibióticos. La evaluación de su impacto también se ha incluido en un "Manual para la comunicación sobre concienciación y cambio de comportamiento en RAM".. Vigilancia en salud animal Desarrollo del marco de una red de vigilancia para controlar la RAM en animales enfermos: EARS-Vet. Vigilancia en salud humana Pilotaje de un sistema de vigilancia casi en tiempo real en 17 instituciones de 11 países. Uso prudente de antibióticos en salud humana Publicación de un repositorio con directrices existentes, herramientas y métodos de implementación de Programas de Optimización de Uso de Antibióticos (PROA)1. Estudio cualitativo para evaluar las actitudes hacia elementos principales de optimización de antimicrobianos e identificar habilitadores y barreras. Uso prudente de antibióticos en salud animal Encuesta para identificar los componentes clave necesarios para la implementación óptima de Programas de Optimización de Uso de Antibióticos (PROA) en animales. Prevención y control de infecciones2 Identificación de las lagunas en la implementación, investigación y comunicación en este campo. Edición de una lista de prioridades de investigación sobre prevención y control de infecciones. Investigación e innovación Entrevistas en profundidad en 13 países para mejorar el acceso a los antibióticos y a la innovación.







1 Optimización de antimicrobianos: un conjunto de acciones coherentes que promueven el uso responsable de antimicrobianos (fuente: OMS). 2 Enfoque práctico y basado en la evidencia que evita que los pacientes y trabajadores de la salud sean dañados por la infección evitable y como resultado de la resistencia antimicrobiana (fuente: OMS).

Sostenibilidad

Una de las principales conclusiones extraídas de este proyecto ha sido la necesidad de mantener los logros de EU-JAMRAI.

"EU-JAMRAI ha impulsado la integración de las recomendaciones emitidas por la Acción Conjunta en políticas nacionales y también anima a todos los agentes clave a expandir y mantener la implementación de estos resultados a todos los niveles: europeo, nacional, regional y local", comentó la profesora Céline Pulcini, equipo de sostenibilidad de EU-JAMRAI.

En este sentido, EU-JAMRAI ha producido distintos documentos y herramientas, orientados a los Estados miembros y a la comunidad científica, sanitaria, educativa y de concienciación. La Acción Conjunta ha trabajado en varios documentos con peticiones y recomendaciones concretas para políticos en áreas clave en los campos de la RAM y las infecciones asociadas con la asistencia sanitaria.

Además, el grupo se ha enfocado enérgicamente en transmitir a los ciudadanos las consecuencias de la resistencia a los antibióticos de un modo comprensible, a través de elementos como un manual de buenas prácticas para concienciar sobre esta cuestión. El primer símbolo de resistencia a antibióticos y la app Micro-Combat se encuentran entre los resultados clave producidos por la EU-JAMRAI.

Todos estos resultados están disponibles en el sitio web de EU-JAMRAI: https://eu-jamrai.eu/results

Este documento surge de la Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections (EU-JAMRAI), que ha recibido financiación de la Unión Europea, en el marco del Programa de Salud (2014-2020) bajo el Grant Agreement Nº761296. La responsabilidad exclusiva reside en el autor y la Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency no responde del uso que pueda hacerse de la información contenido en el mismo.

La reproducción total o parcial de este contenido está autorizada siempre que se mencione expresamente la fuente (EU-JAMRAI).

