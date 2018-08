Eucatex atinge EBITDA Recorrente de R$ 105,8 milhões (+8,3%), com Margem de 17,5 % no primeiro semestre de 2018

SÃO PAULO, 8 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Eucatex (B3: EUCA3 e EUCA4), uma das maiores produtoras de painéis de madeira do Brasil, que atua também nos segmentos de tintas e vernizes, pisos laminados, divisórias e portas, divulga seus resultados do 2o trimestre de 2018 (2T18) e do 1o semestre de 2018 (1S18).

Destaques:

A Receita Líquida Total da Companhia atingiu R$ 302,0 milhões, ante R$ 290,3 milhões no 2T17, crescimento de 4,0%, com destaque para o Segmento de Tintas, que apresentou aumento de 11,6% na mesma base de comparação, resultado do bom desempenho no volume de vendas e no aumento de preços, refletindo no semestre (+7,0%).

As vendas físicas de Tintas da Companhia se destacaram no 2T18 e 1S18, com crescimento de 7,7% e 5,0%, respectivamente, quando comparadas ao mesmo período de 2017. Enquanto o mercado apresentou retração de 0,8% no 2T18 e 1,6% no 1S18, segundo o ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), e o índice ABRAMAT, um dos principais índices que medem o desempenho das indústrias de materiais de construção, apresentou queda de 0,4%, no 1S18, com expectativa de crescimento para 2018 ao redor de 1,5%.

Como resultado do processo de restruturação que tem sido implementado ao longo dos últimos anos, visando melhoria de processos e redução de despesas, a Companhia conseguiu reduzir em 8,7% as Despesas Operacionais, no 2T18, diminuindo sua representatividade em 2,5 pp, 17,8% da Receita Líquida, em relação ao mesmo período do ano anterior.

O prejuízo líquido recorrente no 2T18 foi reflexo do impactado pela variação cambial e pela redução na variação do valor justo do ativo biológico. No semestre, o prejuízo líquido recorrente foi de R$ 0,3 milhão.

Em jul/18, a Companhia realizou operação de R$ 50 milhões, visando melhorar o seu perfil de dívida, o que possibilitou reduzir em 12 p.p. o endividamento de curto prazo, que passou a ser de 62%.

Acesse release de resultado, apresentação e demonstrações financeiras em: www.eucatex.com.br/ri

Teleconferência: 09 de agosto de 2018, 11h00 (Brasil), Telefone: (11) 2188-0155.

RI: ri@eucatex.com.br (11) 3049-247

