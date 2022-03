Eucure Biopharma anuncia un ensayo clínico de fase I de YH002 en combinación con YH001 en Australia

-Eucure Biopharma, filial de Biocytogen, anuncia la dosificación del primer paciente de un ensayo clínico multirregional de fase I de YH002 (Anti-OX40 mAb) en combinación con YH001 (Anti-CTLA-4 mAb) en Australia

PEKÍN, 9 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Eucure Biopharma, una filial propiedad de Biocytogen, ha anunciado la dosificación del primer paciente de un ensayo clínico multirregional (MRCT) de fase I de YH002 (anticuerpo monoclonal anti-OX40, mAb) en combinación con YH001 (antiCTLA-4 mAb) (nº YH002004) en Australia. Este MRCT de fase I se llevará a cabo en Australia y China.

El ensayo clínico es un estudio de fase I, abierto y de escalada de dosis, diseñado para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia preliminar de YH002 en combinación con YH001 en pacientes con tumores sólidos avanzados. También se evaluarán la farmacocinética y la inmunogenicidad de YH001 e YH002.

Eucure Biopharma ha completado previamente estudios de escalado de monodosis para YH001 e YH002. Los resultados muestran que tanto el YH001 como el YH002 presentan una buena tolerancia y seguridad.

El Dr. Yuelei Shen, Presidente y Consejero Delegado de Biocytogen y Eucure Biopharma, dijo: "Tanto YH001 como YH002 se han desarrollado a partir de la plataforma de cribado de eficacia in vivo de Biocytogen, basada en la evidencia. Utilizando modelos animales, descubrimos por primera vez que la combinación de YH002 e YH001 tiene una muy buena actividad antitumoral. Esperamos que los resultados de los modelos animales puedan verificarse en los pacientes. Esperamos que estas plataformas sigan impulsando el descubrimiento y el desarrollo de nuevos anticuerpos terapéuticos, ADCs y ADCs biespecíficos para futuros beneficios clínicos".

Acerca de YH002

YH002 es un anticuerpo recombinante anti-OX40 humanizado IgG1. Al dirigirse a OX40, mejora las respuestas antitumorales tanto al activar las células T efectoras como al inhibir o agotar las células T reguladoras (Treg). En estudios preclínicos, YH002 demostró una excelente especificidad, afinidad y seguridad. Los estudios in vivo con modelos de ratón humanizados de Biocytogen demostraron un mayor potencial terapéutico de YH002 en comparación con los anticuerpos de referencia, e indicaron un potencial prometedor para la terapia combinada.

Acerca de YH001

YH001 es un anticuerpo monoclonal anti-CTLA-4 que tiene como objetivo mejorar la respuesta inmunitaria antitumoral mediante la eliminación de las Treg del microambiente tumoral. Las terapias combinadas que bloquean múltiples puntos de control inmunitarios inhibidores (incluidos CTLA-4 y PD-1) se consideran actualmente tratamientos prometedores para múltiples tipos de tumores, debido a su potencial para influir en la actividad de múltiples poblaciones de células T.

Acerca de Eucure Biopharma

Como filial cien por cien de Biocytogen, Eucure Biopharma es responsable del desarrollo clínico de los proyectos de I+D de Biocytogen, centrándose en la terapia farmacológica con anticuerpos para la oncología y otras indicaciones. El sólido equipo de desarrollo clínico de Eucure ha establecido una innovadora cartera de productos para más de 10 objetivos. En la actualidad, dos productos han iniciado la fase II de MRCT y otros dos se encuentran en la fase I de los ensayos clínicos.

Acerca de Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. es una empresa mundial de biotecnología que impulsa la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos con tecnologías innovadoras. Utilizando ratones RenMabTM y RenLiteTM para la producción de anticuerpos completamente humanos, Biocytogen ha integrado sus plataformas de desarrollo de anticuerpos monoclonales y biespecíficos, plataformas de detección de eficacia de fármacos in vivo y una sólida capacidad de desarrollo clínico para agilizar todo el proceso de desarrollo de fármacos. Biocytogen está llevando a cabo un proyecto a gran escala para desarrollar fármacos de anticuerpos en colaboración con socios globales para más de 1.000 objetivos farmacológicos, conocido como Proyecto Integrum (también llamado RenMiceTM HiTS Platform). Con la implementación del Proyecto Integrum, Biocytogen ha iniciado colaboraciones con docenas de socios en todo el mundo, y continuará con dichas colaboraciones para producir una variedad de muchos medicamentos de anticuerpos de primera clase y/o mejores para beneficiar a los pacientes. Con sede en Pekín, Biocytogen tiene filiales en Haimen Jiangsu, Shanghái y Boston, EE. UU.

