Eucure Biopharma completa la dosificación del primer paciente del ensayo clínico de fase I YH003

- Eucure Biopharma, filial de Biocytogen, completa la dosificación del primer paciente del ensayo clínico de fase I de la terapia de combinación triple YH003 (Anti-CD40 mAb)

PEKIN , 6 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Eucure Biopharma, filial de Biocytogen, anunció la dosificación del primer paciente de un ensayo clínico de fase I (nº YH003005) de YH003 (anticuerpo monoclonal anti-CD40, mAb) en combinación con YH001 (anti-CTLA-4 mAb) y pembrolizumab (anti-PD-1 mAb) en Australia.

Se trata de un estudio abierto de escalada de dosis diseñado para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de YH003 en combinación con YH001 y pembrolizumab en pacientes con tumores sólidos avanzados. También se evaluarán la farmacocinética y la inmunogenicidad de YH003.

"Los ensayos clínicos de fase I anteriores de la terapia combinada YH003/Toripalimab (anti-PD-1 mAb) y de la terapia combinada YH001/Toripalimab indican perfiles de seguridad deseables y una eficacia preliminar para ambos productos", dijo el Dr. Yuelei Shen, Presidente y Consejero Delegado de Biocytogen y Eucure Biopharma. "La combinación de CTLA-4, PD-1 y CD40 mAbs se basa en sus mecanismos biológicos diferentes pero complementarios; esperamos que el estudio de combinación de tres fármacos pueda reforzar aún más la eficacia antitumoral para beneficiar a los pacientes".

Acerca de YH003

YH003 es un anticuerpo CD40 agonista IgG2 humanizado. Ya sea utilizado como agente único o en combinación con fármacos mAb anti-PD-1, YH003 demostró fuertes efectos antitumorales contra múltiples modelos de tumores en ratones CD40 humanizados de Biocytogen, sin mostrar hepatotoxicidad ni otras toxicidades. Los estudios farmacodinámicos en ratones indican que YH003 aumentó significativamente la infiltración de células T antitumorales en los tumores.

Acerca de YH001

YH001es un anticuerpo monoclonal anti-CTLA-4. CTLA-4 es una diana clave para las inmunoterapias tumorales, debido a su potencial para mejorar la respuesta inmune a las células tumorales y promover la eliminación de las células T reguladoras (Treg) del microambiente tumoral. El bloqueo de las señales inhibitorias tanto de CTLA-4 como de PD-1 para mejorar las respuestas antitumorales se considera una inmunoterapia tumoral prometedora, ya que controlan los diferentes tipos de células T.

Acerca de Eucure Biopharma

Como filial propiedad de Biocytogen, Eucure Biopharma asume la misión de desarrollo clínico de las líneas de I+D de Biocytogen. Apoyándose en un sólido equipo de desarrollo clínico y en una amplia experiencia en este campo, Eucure Biopharma se centra en la terapia farmacológica con anticuerpos para la oncología y otras indicaciones. La empresa ha establecido una cartera de productos para más de 10 objetivos, con dos productos en fase II MRCT lanzados y dos en fase I.

Acerca de Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. es una empresa mundial de biotecnología que impulsa la investigación y el desarrollo de medicamentos anticuerpo con tecnologías innovadoras, como ratones RenMabTM y RenLiteTM para la producción de anticuerpos totalmente humanos, plataformas de cribado de anticuerpos de alto rendimiento, capacidades de cribado de la eficacia de los fármacos in vivo y una sólida capacidad de desarrollo clínico. Biocytogen está llevando a cabo un proyecto a gran escala para desarrollar fármacos de anticuerpos en colaboración con socios de todo el mundo para más de 1.000 dianas farmacéuticas, conocido como Proyecto Integrum. Con la puesta en marcha del Proyecto Integrum, Biocytogen ha iniciado colaboraciones con docenas de socios en todo el mundo y ha establecido una cartera de 12 productos principales, con 2 productos en fase II MRCT y 2 productos en fase I. Con sede en Pekín, Biocytogen tiene sucursales en Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston (EE.UU.) y Heidelberg (Alemania).

Contacto para medios:

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1358305/Biocytogen_Logo.jpg

SOURCE Biocytogen