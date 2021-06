Eucure Biopharma présentera les résultats des essais cliniques d'anticorps monoclonaux anti-CD40 et anti-CTLA-4 lors de la réunion de l'ASCO en 2021

BEIJING et BOSTON, 2 juin 2021 /PRNewswire/ -- Eucure Biopharma présentera les résultats de deux essais cliniques de phase I lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui se tiendra du 4 au 8 juin 2021.

Le premier essai (poster nº 2580 ; NCT04481009) vise à évaluer l'innocuité, la tolérance, la pharmacocinétique et l'efficacité antitumorale préliminaire du YH003 (un anticorps monoclonal (mAb) anti-CD40) associé au Toripalimab (Tuoyi® ; un anticorps monoclonal anti-PD-1) chez des sujets atteints de tumeurs solides avancées. Au 31 décembre 2020, aucun événement de toxicité limitant la dose (DLT) ou effet indésirable grave (AE) n'a été observé chez 9 sujets/3 niveaux de dose (allant de 0,03 à 0,3 mg/kg). Sur les 5 sujets ayant effectué au moins une évaluation de la tumeur, un sujet atteint d'un mélanome oculaire qui n'avait pas répondu aux traitements antérieurs par Opdivo et par l'association Opdivo/Yervoy est entré en rémission partielle (RP), et deux patients ont présenté une stabilité tumorale (DS).

Le deuxième essai (poster nº 2577 ; NCT04357756) est une étude clinique de phase I visant à évaluer l'innocuité, la tolérance, la pharmacocinétique et l'efficacité anti-tumorale préliminaire d'un anticorps anti-CTLA-4, YH001, associé au Toripalimab chez des sujets atteints de tumeurs solides avancées. Au 31 décembre 2020, aucun événement de toxicité limitant la dose ou effet indésirable grave n'a été observé à 4 niveaux de dose (allant de 0,05 à 1 mg/kg). Sept des 10 sujets ont effectué au moins une évaluation de la tumeur, parmi lesquels 4 ont présenté une stabilité tumorale. Au 1er mars 2021, un sujet atteint d'un cancer de la jonction gastro-œsophagienne qui avait présenté une stabilité tumorale lors de la première évaluation de la tumeur est entré en rémission partielle lors de la seconde évaluation, avec une réduction de 60,9 % de la lésion cible par rapport au niveau de référence.

À propos de YH003

YH003 est un anticorps monoclonal agoniste IgG2 humanisé qui cible la signalisation du CD40. Les études précliniques ont démontré que YH003 favorise l'activation des cellules présentant des antigènes et l'infiltration des cellules T effectrices dans les tumeurs. YH003 a démontré des effets antitumoraux puissants chez Biocytogen les es souris humanisées CD40 de, utilisé seul ou en combinaison avec des anticorps monoclonaux anti-PD-1. YH003 a été autorisé à entrer dans les essais de phase II en Australie pour le cancer du pancréas et le mélanome résistant au PD1.

À propos de YH001

YH001 est un anticorps monoclonal humanisé IgG1 qui bloque l'association de l'antigène 4 du lymphocyte T cytotoxique (CTLA-4) avec CD80/CD86. YH001 peut déclencher la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) et la cytotoxicité dépendante du complément (CDC) pour éliminer les cellules exprimant le CTLA-4, en particulier les cellules T régulatrices, afin d'améliorer les réponses immunitaires antitumorales à médiation cellulaire. Les données précliniques indiquent que YH001 surpasse l'Ipilimumab (un médicament CTLA-4 actuellement approuvé) présentant une affinité de liaison CTLA-4 et induisant une activité ADCC.

À propos d'Eucure Biopharma

Eucure Biopharma est une société biopharmaceutique vouée à la mise au point d'immunothérapies innovantes pour répondre aux besoins cliniques des patients du monde entier. S'appuyant sur une solide équipe de développement clinique dotée d'une grande expérience, Eucure Biopharma a mis sur pied un pipeline de produits pour plus de dix cibles. Eucure Biopharma est une filiale en propriété exclusive de Biocytogen . Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.eucure.com .

