Eureka, marka produktów do sprzątania o stuletniej tradycji, mianuje azjatyckiego idola Jacksona Yee swoim globalnym ambasadorem

Jackson jest jedną z największych gwiazd w Chinach i ma ponad 80 milionów fanów na Weibo. W ciągu swojej kariery wspierał kilka czołowych marek. Sławę w Chinach i poza nimi zaczynał zdobywać już w wieku zaledwie 13 lat i od tego czasu zdobył liczne nagrody branżowe. Nigdy jednak nie osiadł na laurach, tylko wciąż starał się poprawiać swoje umiejętności, jednocześnie pozostając wiernym swoim przekonaniom. Za swoją pierwszą rolę filmową zdobył nagrody w kategoriach „Najlepszy nowy wykonawca", „Najlepszy nowy artysta" oraz „Najlepszy aktor". W ojczyźnie jest powszechnie szanowany za swoje umiejętności. Znalazł się na liście znanych osobistości Chin Forbesa za rok 2021, na co wpływ miały głównie jego pozytywny wpływ na społeczności i reprezentowana przez niego wartość handlowa.

Niezależnie od tego, czy mówimy o osobie czy o marce, kluczowe jest dążenie do doskonałości poprzez ciągłe poprawianie swoich umiejętności w wybranej dziedzinie. Jackson wciąż rozwija swoje doświadczenie i wiedzę, dokładnie tak, jak Eureka. Jako marka artykułów do sprzątania domu założona 112 lat temu, Eureka angażuje się w innowacje oraz działalność badawczo-rozwojową za którą stoi czołowa koncepcja budowania marki i stuletni postęp technologiczny. W zgodzie ze swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem, marka skupia się na zapewnieniu nabywcom z całego świata doskonałych doświadczeń użytkownika przy jednoczesnym wsparciu w zapewnianiu czystego i wygodnego środowiska do życia dzięki wysokiej jakości rozwiązaniom do sprzątania.

Partnerstwo pomiędzy marką profesjonalnych urządzeń do sprzątania o tradycji sięgającej 112 lat wstecz a wschodzącym artystą o potwierdzonych umiejętnościach znacząco przyczyni się do zwiększenia widoczności marki Eureka oraz wizji marki w zakresie tworzenia czystego i zdrowego środowiska do życia poprzez oferowanie łatwych w obsłudze i efektywnych produktów do sprzątania domu.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.eureka.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1605313/image_1.jpg

SOURCE Eureka