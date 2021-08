Eureka ouvre la voie en transformant l'expérience de l'entretien ménager

Eureka s'est concentré sur l'amélioration de ses capacités en matière de recherche et de développement de nouveaux produits, tout en élargissant ses canaux de vente à travers les marchés. En tant que marque de nettoyage professionnel, Eureka a continuellement amélioré ses produits en plus de construire un portefeuille complet d'offres dans cinq catégories principales : aspirateur-balai, nettoyeur de sol, aspirateur vertical, aspirateur traîneau, aspirateur robot.

L'un des facteurs clés de la réussite d'Eureka a été la détermination de l'entreprise à faire en sorte que les commentaires des utilisateurs orientent ses efforts de recherche et de développement, ce qui lui a permis d'améliorer constamment l'expérience de nettoyage des consommateurs grâce au développement continu de produits nouveaux et innovants qui peuvent être utilisés dans différents pays et marchés et s'appliquent à de multiples scénarios domestiques.

Eureka a établi plus de huit centres de R&D et de conception dans le monde et a obtenu plus de 400 brevets pour ses produits dans le monde. L'équipe de conception industrielle de la marque a reçu un certain nombre de brevets internationaux et de prix faisant autorité au cours de l'année écoulée, notamment les prix IF, Red Dot et IDEA. Plus particulièrement, l'aspirateur-balai Eureka Stylus a été désigné par le magazine américain Good Housekeeping comme l'« aspirateur-balai le plus précieux de 2020 ».

Eureka attribue ses fortes capacités de R&D à son puissant support matériel. Grâce à son usine intelligente et à son centre de contrôle de la qualité, la marque a acquis des compétences dans la recherche et le développement de technologies de nettoyage en profondeur, ainsi que dans la fabrication intelligente et allégée, ce qui lui a permis de prendre la tête du développement de technologies de pointe et de maintenir un niveau de qualité élevé au cours des 100 dernières années.

Avec la ferme détermination de poursuivre l'innovation technologique et d'être un pionnier dans le développement de nouveaux produits, associée aux progrès de l'expansion mondiale, Eureka vise à offrir une expérience de nettoyage domestique supérieure et plus confortable aux consommateurs du monde entier.

