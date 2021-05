Eurelectric appelle à une « stratégie européenne d'électrification » pour la décennie de l'électricité

BRUXELLES, 25 mai 2021 /PRNewswire/ -- La Commission européenne doit de toute urgence élaborer et mettre en œuvre une « stratégie européenne d'électrification » intégrée pour accélérer la bascule des énergies fossiles vers l'électricité propre. Cet appel est au cœur des recommandations d'Eurelectric pour une Décennie de l'électricité publiées aujourd'hui, en parallèle d'une analyse des avantages liés à une électrification de masse de la société.

L'urgence est là. Le processus d'électrification est essentiel à la décarbonisation de l'Europe. D'ici 2030, la Commission européenne prévoit que la part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie passera de 23 % aujourd'hui à 30 %, avant d'atteindre au moins 50 % en 2050. Pour parvenir à ce résultat, des mesures politiques déterminées sont nécessaires.

Kristian Ruby, secrétaire général d'Eurelectric, déclare :

« L'électrification est essentielle à la réussite d'une transition énergétique propre et bien coordonnée. Nous avons besoin d'une stratégie d'électrification globale qui réduise au maximum les émissions des secteurs qui dépendent encore des combustibles fossiles : transports, chauffage et industries. Par conséquent, nous demandons à la Commission d'aller de l'avant et de concevoir cette stratégie dans le cadre des discussions sur le thème 'Fit for 55' ».

La stratégie devrait activer tous les leviers clés de l'électrification comme suit :

Accélérer l'électrification directe et indirecte de l'économie pour renforcer la décarbonisation et rationaliser les politiques d'électrification dansles secteurs d'utilisation finale de l'énergie.

Réduire les taxes et prélèvements sur l'électricité afin d'établir des conditions de concurrence équitables avec les autres vecteurs d'énergie et de favoriser l'adoption par les clients des technologies permettant à l' Europe d'atteindre son objectif zéro carbone.

d'atteindre son objectif zéro carbone. Moderniser le système électrique pour bénéficier de la flexibilité des secteurs électrifiés.

Renforcer les infrastructures : améliorer les procédures d'autorisation pour les nouvelles capacités électriques ; veiller à ce que les bâtiments disposent d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; débloquer les investissements dans les réseaux de distribution électrique.

La décennie 2020 est celle de l'électricité - dix années au cours desquelles l'électricité façonnera de nouveaux écosystèmes intersectoriels pour assurer la transition énergétique. Elle tire parti de la puissance des technologies modernes, neutres en carbone et électrifiées, qui reflètent également la demande croissante des clients : mobilité électrique, pompes à chaleur électriques et énergies renouvelables.

La mise à l'échelle rapide des technologies électriques permettra d'en tirer tous les avantages, notamment : un avenir décarboné grâce à une plus grande efficacité du système ; une meilleure coordination entre clients et fournisseurs ; une économie plus verte avec des millions de nouveaux emplois ; une meilleure qualité de l'air et 24 milliards d'euros d'économies annuelles en termes de santé ; une moindre dépendance vis-à-vis des importations de pétrole et de gaz et 107 milliards d'euros d'économies par an.

Eurelectric représente l'industrie européenne de l'électricité et promeut les avantages de l'électrification. Elle représente 3 500 entreprises actives dans la production, la distribution et la fourniture d'électricité, employant directement 970 000 personnes et réalisant un chiffre d'affaires de 627 milliards d'euros.

