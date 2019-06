Euro Media Group renforce ses activités de prestation technique vidéo-mobile en Italie et en Europe à travers l'acquisition de Global Production

Cette acquisition fait partie de la stratégie d'EMG destinée à consolider ses activités sur le marché italien qui demeure très fragmenté, et à élargir sa gamme de services et capacités de production pour permettre au Groupe de renforcer sa couverture des principaux événements mondiaux. EMG s'appuiera sur l'expérience et l'expertise de l'équipe de Direction actuelle de Global Production pour continuer à développer ses activités avec le support du Groupe.

Pour Patrick van den Berg, co-CEO d'EMG : « Nous sommes très heureux d'accueillir Global Production et son équipe talentueuse et respectée au sein d'Euro Media Group. Dans la continuité de l'acquisition de Telegenic au Royaume Uni début 2019, cette acquisition illustre notre capacité à attirer des entreprises de qualité au sein du Groupe afin de soutenir notre croissance. Elle vient en support de notre politique de croissance à l'international, et tout particulièrement de notre ambition de consolider nos positions sur des marchés à fort potentiel aussi bien à travers une croissance organique que par le biais d'acquisitions. »

Pour Stefano Bianco et Davide Furlan, principaux actionnaires et manageurs de Global Production : « Nous sommes très satisfaits que Global Production rejoigne EMG. Ce rapprochement nous place dans la meilleure des positions pour continuer à développer notre activité avec le support d'un leader européen. Nous avons reçu plusieurs offres de rachat de la part de groupes internationaux mais avons décidé de choisir EMG après une étude approfondie des différents projets. C'est pour cette raison que nous sommes très motivés par ce projet et que nous avons décidé de l'accompagner en restant dans la société, étant convaincus que nos deux sociétés ont les équipes et le talent pour faire de cette opération un réel succès. »

À propos d'Euro Media Group :

Euro Media Group est un leader de la prestation de services audiovisuels et de diffusion sur le marché européen. Le Groupe allie un savoir-faire unique et une expertise de renommée mondiale pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, de la création d'images à la distribution. Tourné vers les nouveaux médias, Euro Media Group est un partenaire apprécié pour couvrir les principaux événements internationaux, notamment dans le domaine du sport (Tour de France, Ryder Cup, événements de la FIFA et de l'UEFA, Formule 1, etc.), du spectacle vivant en direct (Eurovision, MTV Awards, BRIT Awards, Royal Events, etc.) et des émissions de divertissement (The Voice, MasterChef, X Factor, etc.). Euro Media Group dispose de toute une variété de studios et de l'une des plus grandes flottes d'unités mobiles d'Europe.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/822138/Euro_Media_Group_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/903197/Global_Production_Logo.jpg

SOURCE Euro Media Group