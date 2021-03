Euroclear accepte d'acquérir MFEX Group, une plateforme de distribution de fonds numériques reconnue mondialement

Confrontées à des niveaux de complexité et de coûts croissants, les sociétés de gestion de fonds ont besoin d'un mécanisme efficace pour accéder à un vaste réseau d'investisseurs finaux sur un marché fragmenté. FundSettle rationalise déjà les processus de back-office en offrant un point d'accès unique pour la gestion des commandes, le règlement et le service sur actifs, ce qui permet de gagner en efficacité et de réaliser des économies.

Avec cette transaction, les activités complémentaires de MFEX et d'Euroclear devraient produire une valeur significative grâce à des synergies de revenus, en élargissant l'offre de services clients par la création d'un nouveau service de marché de fonds et d'un important prestataire mondial de services de fonds.

Fondé en 1999, le groupe MFEX a son siège à Stockholm et compte plus de 300 employés dans le monde. Expert de la distribution de fonds à l'échelle mondiale, MFEX offre une solution complète aux sociétés de fonds et aux distributeurs, et dispose d'actifs sous administration de 320 milliards d'euros. Plus de 350 clients institutionnels utilisent MFEX pour accéder à l'une des plus grandes gammes de fonds au monde avec 80 000 fonds provenant de plus de 960 sociétés de fonds.

Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers. La transaction devrait être conclue au second semestre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires.

Lieve Mostrey, PDG d'Euroclear, a déclaré: « Nous sommes ravis de signer cet accord pour acquérir MFEX Group. Nous nous attendons à ce que le vaste réseau de distribution de fonds de MFEX, ainsi que son personnel talentueux, soient très complémentaires d'Euroclear car nous continuons à améliorer notre service exceptionnel, à étendre notre proposition client et à développer notre activité. »

Jean Devambez, PDG de MFEX Group, a déclaré : « Au cours des dernières années, nous avons, avec Nordic Capital, investi dans notre plateforme et avons continué à transformer la proposition de distribution de fonds. Euroclear est un excellent partenaire stratégique pour la prochaine étape de notre voyage. En additionnant nos forces respectives, nous serons en mesure de construire une solution encore meilleure et plus solide pour la distribution de fonds. »

Les co-fondateurs et membres du conseil d'administration de MFEX, Olivier Huby et Oliver Lagerström, ont ajouté : « Ce fut un privilège de travailler en étroite collaboration avec Nordic Capital et de faire croître ensemble MFEX. Nous sommes ravis que MFEX s'associe à Euroclear, qui, selon nous, sera une combinaison parfaite pour l'avenir. »

David Samuelson, membre du conseil d'administration de MFEX et directeur de Nordic Capital Advisors a également commenté : « MFEX est un véritable leader dans son domaine. Depuis que Nordic Capital est devenu actionnaire majoritaire en 2018, en partenariat avec les fondateurs, MFEX a connu une forte croissance organique et continue, et a réalisé une série d'acquisitions stratégiques et créatrices de valeur. MFEX est passé du statut de leader nordique dans son secteur à celui de leader paneuropéen avec une présence mondiale émergente. Nordic Capital est heureux d'avoir pu soutenir cette aventure. C'est maintenant le moment idéal pour Nordic Capital de passer le relais à Euroclear, ce qui constitue la prochaine étape pour MFEX. »

À propos d'Euroclear

Le groupe Euroclear est le fournisseur de confiance du secteur financier en matière de services après-transaction. Euroclear fournit aux fonds d'investissement des services de règlement et de conservation de titres nationaux et transfrontaliers pour les obligations, les actions et les produits dérivés. Euroclear est une infrastructure de marché des capitaux fiabilisée et résiliente qui s'engage à fournir une atténuation des risques, une automatisation et une efficacité à grande échelle pour sa clientèle mondiale.

Le groupe Euroclear comprend Euroclear Bank - notée AA+ par Fitch Ratings et AA par Standard & Poor's - ainsi qu'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK & Ireland. Le groupe Euroclear a réglé l'équivalent de 897 000 milliards d'euros de transactions sur titres en 2020, soit 276 millions de transactions nationales et transfrontalières, et détenait 32 800 milliards d'euros d'actifs pour ses clients fin 2020. Pour plus d'informations sur Euroclear, veuillez consulter le site www.euroclear.com .

À propos de MFEX

En tant qu'experts indépendants de la distribution mondiale de fonds, MFEX offre une solution complète aux sociétés de fonds et aux distributeurs. Le groupe MFEX a été créé en Suède en 1999 et a son siège à Stockholm. Il possède des bureaux à Paris, Luxembourg, Londres, Genève, Kuala Lumpur, Milan, Madrid, Umea, Hong Kong, Singapour et Zürich. La principale autorité de surveillance est l'autorité suédoise de surveillance financière (Finansinspektionen).

Aujourd'hui, MFEX est un leader paneuropéen avec une présence mondiale active dans 52 pays sur 5 continents avec plus de 300 employés. La société est divisée en quatre grands secteurs d'activité : Négociation et conservation, Accord de distribution et collecte des rabais, Données et informations sur les fonds et Due Diligence / AML & KYC (Global Fund Watch). De plus amples informations sont disponibles sur le site www.mfex.com

À propos de Nordic Capital

Nordic Capital est l'un des principaux investisseurs privés qui s'engage résolument à créer des entreprises plus fortes et durables grâce à l'amélioration opérationnelle et à une croissance porteuse de transformation. Nordic Capital se concentre sur des régions et des secteurs sélectionnés dans lesquels elle possède une expérience approfondie et une longue histoire. Les secteurs prioritaires sont la santé, la technologie et les paiements, les services financiers et, de manière sélective, les services industriels et commerciaux. Les régions clés sont l'Europe et le monde entier pour les investissements dans les secteurs de la santé, des technologies et des paiements. Depuis sa création en 1989, Nordic Capital a investi plus de 17 milliards d'euros dans près de 120 investissements. Le fonds le plus récent est Nordic Capital Fund X avec 6,1 milliards d'euros de capital engagé, principalement fourni par des investisseurs institutionnels internationaux tels que des fonds de pension. Nordic Capital Advisors dispose de bureaux locaux en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour de plus amples informations sur Nordic Capital, veuillez consulter le site suivant www.nordiccapital.com

