Euroclear : changements au sein de la direction

BRUXELLES, 18 juin 2020 /PRNewswire/ -- Le groupe Euroclear a annoncé que Marc Antoine Autheman a pris la décision de quitter ses fonctions de président et directeur des conseils d'administration d'Euroclear.

Durant les huit années de mandat de M. Autheman, la stratégie d'Euroclear a produit une situation financière et des performances solides. Elle a offert aux actionnaires des rendements et aux participants sur les marchés financiers de la valeur en constante augmentation tout en s'adaptant afin de répondre aux exigences réglementaires et géopolitiques résultant de la crise financière.

Après avoir dirigé la réponse de l'entreprise à la situation actuelle liée à la COVID-19, M. Autheman a estimé que le moment était venu pour lui de se retirer et pour le groupe de nommer un nouveau président. Il laisse en bonne position pour l'avenir une entreprise dont le rôle consiste à servir les marchés financiers mondiaux en tant qu'infrastructure critique.

Les conseils ont décidé de saisir cette opportunité pour entreprendre des réformes de gouvernance au niveau d'Euroclear Holding (la holding financière et société mère du groupe) et d'Euroclear SA/NV (le conseil d'administration entièrement réglementé du groupe).

En outre, Bert De Graeve a décidé de profiter de cette occasion pour quitter son rôle d'administrateur indépendant non exécutif d'Euroclear Holding.

Par conséquent, le conseil d'administration d'Euroclear Holding a nommé deux directeurs pour Euroclear SA/NV. Harold Finders et Franco Passacantando ont en effet été nommés administrateurs indépendants au niveau d'Euroclear Holding SA/NV.

Dans l'attente de la nomination d'un nouveau président permanent, qui devrait être le même pour les deux conseils, M. Finders est nommé président par intérim d'Euroclear Holding SA/NV, et M. Passacantando vice-président par intérim. Au niveau d'Euroclear SA/NV, M. Passacantando a été nommé président par intérim et M. Finders vice-président par intérim.

Il s'agira à présent de trouver un nouveau président permanent pour les deux conseils.

La situation financière d'Euroclear demeure solide et les opérations actuelles reflètent les tendances décrites dans le rapport du premier trimestre, publié le 17 avril 2020. Le groupe a l'intention de rendre compte de ses performances financières au premier semestre en juillet 2020.

Au sujet de l'annonce, M. Autheman a déclaré :

« Cela a été un honneur et un privilège de diriger les conseils d'administration d'Euroclear durant mon mandat de président. La position actuelle d'Euroclear en tant qu'infrastructure de marché financier ouverte, solide et pertinente reflète le travail soutenu de nombreux collègues à tous les niveaux de l'entreprise et un esprit de coopération au sein de l'industrie financière. Le moment est venu pour moi de passer le relais et de permettre à mon successeur de continuer de faire évoluer Euroclear dans les années à venir. »

M. Finders et M. Passacantando ont déclaré conjointement :

« Nous remercions Marc Antoine d'avoir présidé les conseils d'administration du groupe Euroclear au cours des huit dernières années. Euroclear continue d'avoir de très bons résultats d'un point de vue opérationnel, commercial et financier, y compris dans l'environnement volatil actuel. Nous travaillerons en collaboration avec les conseils d'administration et les équipes de direction pour mettre en œuvre la stratégie d'Euroclear, renforcer son rôle en tant qu'infrastructure critique des marchés financiers et répondre aux besoins de nos clients à travers notre réseau mondial en pleine croissance. »

Note aux rédacteurs

Franco Passacantando est administrateur chez Euroclear SA/NV depuis 2013 et en préside le comité des risques depuis 2017. Il a également été membre du conseil d'administration des sociétés holding du groupe Euroclear plc et Euroclear Holding SA/NV jusqu'en mai 2019. M. Passacantando a occupé plusieurs postes de direction à la Banque d'Italie (y compris la gestion des paiements et des infrastructures de marché) jusqu'à sa retraite en 2013. Il a également été directeur exécutif de la Banque mondiale de 1995 à 2003 et membre expert du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement de 2013 à 2018. Il est diplômé en statistique de l'Université La Sapienza de Rome et est titulaire d'un Master en Économie de l'Université de Stanford.

Harold Finders est administrateur chez Euroclear SA/NV depuis 2017 et en préside le comité de rémunération depuis 2018. Il a auparavant été membre du conseil d'administration des sociétés holding du groupe Euroclear plc et Euroclear Holding SA/NV jusqu'en mai 2019. M. Finders a été le PDG de SunGard Financial Systems où il a dirigé une équipe internationale de 14 000 personnes et fourni des marchés de capitaux et des solutions de gestion d'actifs aux principales institutions financières mondiales. Durant cette période, M. Finders a dirigé plusieurs fusions et acquisitions, dont la plus importante est évaluée à 800 millions de dollars. Il a investi dans plusieurs start-ups technologiques en démarrage, parle quatre langues, est habitué à travailler dans diverses organisations multiculturelles et possède les nationalités suisse et néerlandaise. M. Finders est titulaire d'un MBA en finance (HEC) de l'Université de Lausanne.

À propos d'Euroclear

Le groupe Euroclear est le prestataire de services de post-marché qui a toute la confiance du secteur financier. Au cœur de ses activités, le groupe assure le règlement-livraison et la garde de titres domestiques et transfrontaliers pour les obligations, les actions et les produits dérivés destinés aux fonds d'investissement. Euroclear est une infrastructure du marché de capitaux, à la solidité et aux performances éprouvées, qui s'est engagée à réduire les risques, à procéder à l'automatisation et à accroître l'efficacité à grande échelle pour sa clientèle mondiale consolidée.

Le groupe Euroclear se compose d'Euroclear Bank – notée « AA+ » par Fitch Ratings et « AA » par Standard & Poor's – ainsi que d'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK & Ireland. Le groupe Euroclear a réglé l'équivalent de 837 000 milliards d'euros pour des opérations sur des titres en 2019, ce qui représente 239 millions de transactions domestiques et transfrontières, et il détient une moyenne de 30,1 milliards d'euros d'actifs pour ses clients.

