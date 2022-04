Euroclear réalise une solide performance au premier trimestre

Euroclear a réalisé une solide performance financière et opérationnelle au premier trimestre 2022. Le bénéfice net a augmenté de +11 % à EUR 134 millions.

Le résultat d'exploitation a augmenté de +10 % d'une année sur l'autre à 438 millions d'euros, tiré par une forte croissance des revenus des activités, en hausse de +9 % à 405 millions d'euros, et des revenus d'intérêts, bancaires et autres, en hausse de 39 % à 32 millions d'euros.

Nous avons augmenté nos investissements dans la technologie conformément à notre stratégie. Les charges d'exploitation ont augmenté à 260 millions d'euros, en hausse de 11 % par rapport au premier trimestre 2021.

Les sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine ont entraîné une augmentation des liquidités détenues dans notre bilan, qui sont expliquées plus en détail ci-dessous.

Remarque : Les chiffres 2021 ont été retraités pour inclure MFEX pro forma, afin de permettre une comparaison à périmètre constant.

Faits saillants opérationnels

Tout au long du premier trimestre, Euroclear a poursuivi ses progrès stratégiques, tout en restant concentré sur ses responsabilités en tant qu'infrastructure critique des marchés financiers. Cela se reflète dans les principaux paramètres d'exploitation indiqués ci-dessous :



Total du premier trimestre Variation en % par rapport au premier trimestre de 2021 Actifs sous garde 37 000 milliards d'euros +8 % Nombre de transactions 80 millions +5 % Chiffre d'affaires 270 000 milliards d'euros +13 % Actifs du fonds sous garde 3 000 milliards d'euros +12 % Autoroute collatérale 2 000 milliards d'euros +18 %

L'intégration de MFEX progresse comme prévu alors que nous combinons les plates-formes de distribution de fonds établies de MFEX avec l'expertise post-négociation d'Euroclear pour créer une nouvelle offre de fonds de bout en bout.

Nous avons également réalisé deux investissements stratégiques au cours du premier trimestre.

Premièrement, nous avons encore fait progresser la stratégie numérique d'Euroclear grâce à notre investissement dans Fnality, un consortium international de banques mondiales et d'infrastructures de marchés financiers axé sur la construction de systèmes de paiement réglementés pour soutenir l'adoption d'actifs et de marchés tokenisés.

Deuxièmement, nous avons fait progresser notre stratégie de finance durable et ESG grâce à un investissement dans Greenomy, une plateforme technologique de finance durable basée en Belgique. Greenomy aide les entreprises, les établissements de crédit et les gestionnaires d'actifs à se conformer à la nouvelle législation européenne sur la finance durable en numérisant les processus de collecte et de reporting des données.

Dans le cadre de notre engagement envers l'ESG, nous sommes heureux d'annoncer qu'Euroclear a franchi une étape importante pour réduire son empreinte carbone mondiale en s'engageant dans l'initiative Science Based Targets (SBTi). Nous allons maintenant définir des actions de réduction de CO2 avec l'engagement d'atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) de la chaîne de valeur d'ici 2050 au plus tard.

Implications de l'invasion de l'Ukraine et sanctions

Nos pensées vont à ceux qui sont touchés par la crise humanitaire résultant de l'invasion de l'Ukraine. Nous nous sommes concentrés sur le soutien de notre personnel, en particulier ceux d'origine ukrainienne et russe, ainsi que ceux des pays limitrophes.

Euroclear respecte les sanctions internationales imposées en réponse à l'invasion de l'Ukraine et a suspendu toutes les transactions avec les entités sanctionnées depuis le 28 février. En plus de veiller à ce que toutes les sanctions soient appliquées immédiatement et complètement, nos équipes accompagnent avec diligence les clients dans la gestion de la situation exceptionnelle. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour appliquer pleinement toutes les nouvelles règles et dans l'esprit des sanctions.

Une conséquence des sanctions est que les actifs détenus par les parties sanctionnées sont bloqués dans les infrastructures respectives des marchés financiers, y compris Euroclear. Au fur et à mesure que les actifs arrivent à maturité tout au long de leur cycle de vie, les flux de trésorerie (par exemple, les coupons et les remboursements) qui sont normalement transférés aux parties sous-jacentes s'accumulent dans notre bilan aussi longtemps que les sanctions restent en place. Nous ne nous attendons pas à ce que ces sanctions affectent notre performance financière. Au cours du premier trimestre, le bilan d'Euroclear Bank a augmenté de 23 milliards d'euros en glissement annuel, pour lequel la société travaille à l'atténuation des exigences potentielles en matière de capital réglementaire.

À la lumière de ces circonstances, le Conseil d'administration d'Euroclear considère qu'il est prudent d'attendre le second semestre 2022 pour décider formellement du paiement d'un dividende de 88,5 euros par action (équivalant à un total de 279 millions d'euros) comme annoncé dans son intégralité, résultats de l'année.

Commentant les résultats, Lieve Mostrey, PDG, a déclaré :

« L'invasion de l'Ukraine est profondément troublante et nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés. En tant qu'infrastructure des marchés financiers, nous avons un rôle important à jouer dans un monde turbulent. Je suis fier de la réaction du personnel alors que notre personnel s'est rapidement mobilisé pour appliquer les sanctions ; pour soutenir les clients pendant les circonstances exceptionnelles ; et pour contribuer aux efforts de secours pour les personnes touchées. D'un point de vue financier et opérationnel, Euroclear continue d'afficher de très bonnes performances, réalisant un nouveau trimestre solide alors que nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie. »

Annexe : États financiers d'Euroclear Bank et d'Euroclear Investments

À propos d'Euroclear

Euroclear Group est le fournisseur de confiance du secteur financier en matière de services post-négociation. Euroclear assure le règlement et la garde de titres nationaux et transfrontaliers pour les obligations, les actions et les produits dérivés aux fonds d'investissement. Euroclear est une infrastructure de marché des capitaux éprouvée et résiliente qui s'engage à fournir une atténuation des risques, une automatisation et une efficacité à grande échelle pour sa clientèle mondiale.

Le Groupe Euroclear comprend Euroclear Bank, le CSD international, ainsi qu'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK & International. Le groupe Euroclear a réglé l'équivalent de 992 000 milliards d'euros de transactions sur titres en 2021, représentant 295 millions de transactions nationales et transfrontalières, et détenait 37 600 milliards d'euros d'actifs pour les clients à la fin de 2021. Pour plus d'informations sur Euroclear, veuillez consulter www.euroclear.com

