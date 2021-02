Euroclear : une performance robuste au cours d'une année exceptionnelle pour les marchés financiers

Euroclear annonce ses résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2020

BRUXELLES, 8 février 2021 /PRNewswire/ --

Euroclear a enregistré une performance financière stable

Un revenu d'exploitation stable par rapport à l'exercice fiscal 2019, à 1 430 millions EUR, alors que la forte croissance du revenu commercial a compensé l'impact de la baisse des taux d'intérêt

o Le revenu commercial a augmenté de 12 % pour atteindre 1 280 millions EUR tandis que le soutien continu aux clients pendant la crise relative à la Covid-19 a été associé à la mise en œuvre d'initiatives stratégiques et à des gains commerciaux supplémentaires

o Les revenus associés aux intérêts, bancaires et autres ont diminué de 48 % pour atteindre 150 millions EUR en raison d'un environnement aux taux d'intérêt plus faibles

La marge d'exploitation du revenu commercial, qui exclut l'effet des revenus relatifs aux intérêts, a augmenté de 4,3 points de pourcentage pour atteindre 32,7 %, démontrant la progression de la stratégie commerciale

La marge d'EBITDA de 46,6 % a chuté de 2,8 points de pourcentage par rapport à 2019, affectée par des revenus d'intérêts plus faibles

Le bénéfice net est resté stable à 432 millions EUR, résultant en un bénéfice par action de 137,2 EUR, comparable à l'exercice précédent

Le bilan et la position de liquidité sont restés solides tout au long de l'année

Le dividende devrait être maintenu au niveau de l'exercice précédent

Le dividende 2019 précédemment annoncé de 82,4 EUR par action sera versé en tant que dividende intermédiaire au cours du premier trimestre 2021

Le Conseil d'administration indique son intention de maintenir le dividende 2020 au niveau de l'exercice précédent, à verser en tant que dividende intermédiaire au deuxième semestre 2021

Les principaux indicateurs opérationnels restent solides

Une infrastructure résiliente a permis aux clients de réaliser des transactions dans des volumes records

o Traité 276 millions de transactions compensées, soit une hausse de 15 %, équivalant à 897 billions EUR (environ 12 fois le produit économique mondial)

o La valeur des titres détenus au nom des clients à la fin de l'année a augmenté de 5 % pour atteindre 32,8 billions EUR

o Les actifs sous garde de fonds ont augmenté de 8 % pour atteindre 2,6 billions d'euros alors que l'offre FundsPlace d'Euroclear auprès des gestionnaires d'actifs et des émetteurs d'ETF

o Les avantages des capacités Euroclear sont attractifs à la fois pour les communautés d'émetteurs et les investisseurs internationaux. Les actifs de portée mondiale sous garde ont augmenté de 7 % pour atteindre 1,3 billion EUR

L'entreprise est axée sur la continuité des activités en lien avec la Covid-19 tout en faisant progresser les plans stratégiques

Continuité du service assurée avec succès malgré la Covid-19, tout en progressant dans la stratégie visant à renforcer, développer et remodeler notre réseau

Résilience dans des conditions exceptionnelles

o Les plans de continuité des opérations ont été mis en œuvre avec succès, 95 % du personnel pratiquant le télétravail depuis mars 2020

o Engagement indéfectible des collègues de l'ensemble de l'entreprise pour s'assurer que les clients soient soutenus

o Progrès continu de la migration de titres d'entreprise irlandais d'Euroclear UK & Ireland vers Euroclear Bank en tant que CSD d'émetteur

o Toutes les entités du groupe Euroclear ont reçu leurs licences CSDR, Euroclear UK & Ireland ayant obtenu sa licence à la fin du T4

o Investissement continu dans les infrastructures de base pour soutenir la réduction des risques et l'efficacité du règlement

o Poursuite de l'expansion du modèle international ETF avec l'ajout des titres ETC et ETN

o Réalisation d'une forte dynamique dans la région Asie avec le lancement d'une nouvelle structure d'obligations sur les marchés locaux chinois (obligations Yulan) et japonais (obligations Origami)

o Poursuite des partenariats avec les marchés émergents, comprenant le lancement d'une liaison compatible Euroclear avec la Turquie et collaboration avec les ÉAU afin de développer une plateforme nationale pour l'émission et le règlement des factures monétaires

o Croissance continue des solutions de gestion des garanties dans tous les secteurs d'activité, comprenant la signature d'un protocole d'entente avec le groupe TMX afin de créer un nouveau service de gestion des garanties pour les marchés des capitaux canadiens

o Investissement dans des services numériques et de données qui soutiennent l'efficacité post-négociation, y compris le lancement d'Euroclear LiquidityDrive, offrant des informations sur la liquidité de tous les instruments à revenu fixe réglés dans Euroclear

o Développement et déploiement de solutions d'émetteur pour soutenir les opportunités liées à SRDII

o Développement de la stratégie ESG de notre groupe et étude des moyens de soutenir les ambitions financières vertes de nos clients

Commentant les résultats, Lieve Mostrey, présidente-directrice générale, a déclaré :

« Euroclear a généré de solides performances au cours de cette année sans précédent pour les marchés financiers mondiaux. La résilience de nos systèmes et de nos employés, associée à des progrès stratégiques continus, a produit des résultats financiers stables, malgré de forts vents contraires concernant les taux d'intérêt.

Je suis particulièrement fière de nos équipes pour leur dévouement et leurs efforts remarquables. Alors que nous avançons en 2021, nous utiliserons cette dynamique pour répondre davantage aux besoins en constante évolution de l'industrie financière mondiale. »

À propos d'Euroclear

Le groupe Euroclear est le fournisseur de services post-négociation de confiance de l'industrie financière. Euroclear fournit le règlement, la conservation et le service de titres nationaux et transfrontaliers pour les obligations, actions et dérivés aux fonds d'investissement. Euroclear est une infrastructure de marché des capitaux éprouvée et résiliente qui s'engage à fournir une atténuation des risques, une automatisation et une efficacité à grande échelle pour sa franchise client mondiale.

Le groupe Euroclear comprend Euroclear Bank, qui est classée AA+ par Fitch

Ratings et AA par Standard & Poor's - ainsi que Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK & Ireland. Le groupe Euroclear a réglé l'équivalent de 897 billions EUR de transactions sur titres en 2020, représentant 276 millions de transactions nationales et transfrontalières, et détenait 32,8 billions EUR d'actifs pour ses clients à la fin 2020.

