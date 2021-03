Euroopan komissio hyväksyy mAbxiencen Bevacizumabin tiettyjen syöpien hoidossa

mAbxience , täysimittainen globaali biotekniikkayhtiö, jolla on yli vuosikymmenen kokemus biofarmaseuttisten lääkkeiden kehittämisestä, valmistamisesta ja kaupallistamisesta , laajentaa potilaiden mahdollisuuksia saada biologisia hoitoja kaikkialla Euroopassa.

MADRID, 31. maaliskuuta 2021 /PRNewswire/ -- Päällä 31. maaliskuuta 2021 Euroopan komissio (EY) hyväksyi: ssä mAbxiencen MB02-biosimilaarin Avastin ® (bevasitsumabille) Euroopassa.

MB02, jota markkinoidaan nimellä Alymsys® ja Oyavas®, on hyvin samankaltainen kuin alkuperäislääke, ja tiedot ovat osoittaneet Avastinin® kanssa samanlaista laatua, turvallisuutta ja tehoa. MB02: ta käytetään paksusuolen tai peräsuolen syövän, rintasyövän, ei-pienisoluisen keuhkosyövän, munuaissolusyövän, epiteelin munasarjasyövän, munanjohtimen tai primaarisen peritoneaalisen syövän ja kohdunkaulan syövän hoitoon.

"Meillä on tällä hetkellä kriittinen aikakausi ympäri maailmaa painottaen terveydenhuoltojärjestelmää ja sen kestävyyttä", sanoi mAbxiencen toimitusjohtaja Emmanuelle Lepine.

"Bevacizumabin lanseeraus Alymsys®- ja Oyavas®-tuotemerkeillä Euroopan markkinoille on täydellinen esimerkki siitä, miten innovaatioita ja huippututkimus- ja kehitystekniikkaa voidaan käyttää tarjoamaan korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia lääkkeitä, jotka tarjoavat vaihtoehtoja terveydenhuoltojärjestelmälle. parantaa myös potilaiden mahdollisuuksia saada kalliita hoitoja. "

Tietoja mAbxience-toiminnasta

mAbxience on täysin integroitu globaali biofarmaseuttinen yritys, joka on erikoistunut monoklonaalisten vasta-aineiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin ja on osa lääkeyritystä Insud Pharma. MAbxience perustettiin vuonna 2010, ja sillä on kolme huipputekniikkaa Espanjassa ja Argentiinassa. mAbxience työskentelee useiden biofarmaseuttisten tuotteiden parissa, jotka kattavat eri terapeuttiset alueet. Vuonna 2014 mAbxience toi markkinoille ensimmäisen biosimilaarisen rituksimabin (tuotekoodi: RTXM83-MB01), joka on nyt hyväksytty ja jota markkinoidaan useilla markkinoilla ympäri maailmaa. Sen toinen tuote, bevasitsumabi (tuotekoodi: BEVZ92-MB02) kehitettiin ja otettiin käyttöön Latinalaisessa Amerikassa vuonna 2016.

mAbxience on sitoutunut lääkkeiden laatuun, turvallisuuteen ja tehokkuuteen. MAbxience-tiimi on intohimoisesti potilashoito ja biofarmaseuttisten lääkkeiden saatavuuden parantaminen ympäri maailmaa. Yhtiön tehtävänä on parantaa potilaiden mahdollisuuksia saada laadukkaita hoitoja olosuhteissa, jotka vaativat kalliita lääkkeitä ja myötävaikuttaa terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyteen.

Insud Pharma -konsernin perustivat tri Hugo Sigman ja tri Silvia Gold, ja sillä on yli 40 vuoden kokemus lääketeollisuudesta ja se työllistää yli 6000 ammattilaista maailmanlaajuisesti.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tämän lehdistötiedotteen lausunnoista, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, voivat olla tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja tai lausuntoja tulevaisuuden odotuksista, jotka perustuvat tällä hetkellä saatavilla olevaan tietoon. Tällaisiin lausuntoihin liittyy tietysti riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintamme ja kaikki kehittämämme ja markkinoimamme tuotteet, erilaiset riskit ja epävarmuustekijät, jotka eivät ole meidän hallinnassamme. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot edustavat mAbxience-johdon harkintaa tämän julkaisupäivän ajankohtana, ja mAbxience kieltää aikomuksen tai velvollisuuden päivittää tässä esitettyjä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, jotka ovat voimassa tämän julkaisupäivän jälkeen.

SOURCE mAbxience