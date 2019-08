Europa erteilt DefenAge Skincare Masterpatent für wissenschaftliche Erkenntnisse zur Hauterneuerung

Ruhende Körperzellen produzieren sichtbar jüngere Haut nach Aktivierung durch topische Defensine

CARLSBAD, Kalifornien, 21. August 2019 /PRNewswire/ -- Progenitor Biologics®, LLC, Hersteller und Vertreiber der revolutionären evidenzbasierten Anti-Aging-Hautpflegeprodukte DefenAge ® Skincare , freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass das Europäische Patentamt DefenAge ein Masterpatent erteilt hat, das die gesamte Kerntechnologie für DefenAge schützt. Das Patent trägt den Titel „Stem Cell Stimulating Compositions" und hat die Patentnummer EP 3157504.

Das Patent schützt die exklusiven Rechte von DefenAge zur Nutzung eines Spektrums von Immunpeptiden, die als Defensine bezeichnet und in topischen kosmetischen Formulierungen in bestimmten Konzentrationen verwendet werden; damit wird eine Anti-Aging-Wirkung auf weitreichender Ebene erzielt, insbesondere bei der Bekämpfung von Falten, zur Reduktion der Porengröße, bei Altersflecken und Rötungen, bei ungleichmäßigem Hautton und zur Verbesserung der Hautoberfläche im Allgemeinen, sowie zur Unterstützung einer strahlenden Haut, mehr Gleichmäßigkeit und Klarheit, zur Normalisierung glänzender, öliger Haut und für eine verbesserte Feuchtigkeit und Festigkeit der Haut sowie zur Korrektur von schlaffen Konturen, Linien und Unregelmäßigkeiten in der Hautstruktur.

„Der Schlüsselmechanismus von Defensinen liegt in der Aktivierung ruhender, relativ junger und frischer LGR6+- Stammzellen, die sich überall in unserem Körper befinden. Wenn LGR6+-Stammzellen von Defensinen aktiviert werden, produzieren sie junge, neue Haut. Unser Körper aktiviert „konservierte" LGR6+-Stammzellen während der Wundheilung; daher ist die Haut innerhalb einer geschlossenen Wunde immer jünger als die Haut um die Wunde herum. Die Verwendung von topischen Defensinen auf intakter Haut ist ein wirklich revolutionärer Ansatz für Anti-Aging-Zwecke", erklärt Gregory Keller, M.D., Vorsitzender des medizinischen Beirats von DefenAge.

DefenAge hat 14 klinische Studien durchgeführt, um die Sicherheit und Wirksamkeit von firmeneigenen Produkten nachzuweisen. Die umfangreichste und größte Forschung mit Defensinen wurde im Rahmen einer multizentrischen, doppelblinden, placebokontrollierten klinischen Studie durchgeführt. Die Studie zeigte, dass die Defensin-basierte Hautpflege das Aussehen und die Struktur alternder Haut ohne Reizungen, Trockenheit oder Entzündung verbessert, wobei auch keinerlei Anzeichen einer erhöhten krebserregenden Stimulation vorgefunden wurden. „Defensine stellen ein neues Modell in der Hautpflege dar, das die körpereigenen verborgenen regenerativen Kräfte nutzt. Statistiken zeigen, dass eine erneuerte Epidermis wesentlich heller ist und weniger sichtbare Oberflächenlinien und tiefe Falten aufweist und auch die Sichtbarkeit von Poren verringert. Die doppelblinde Studie konnte anhand von Biopsien sowie durch klinische und objektive Messungen schlüssig eine statistisch signifikante Verbesserung des allgemeinen Erscheinungsbilds der Haut nachweisen", kommentierte Dermatologin Amy Forman Taub, MD, Hauptprüfärztin der multizentrischen, doppelblinden Studie. Die Studie wurde im Journal of Drugs in Dermatology (2018;17(4):426-441) erläutert.

„Mit der Erteilung dieses Patents wird die firmeneigene Technologie von DefenAge in Europa vollständig geschützt. Die Verwendung von Defensinen für Anti-Aging-Zwecke ist nun eine durch ein neu erteiltes Patent geschützte Technologie, und das damit verbundene „Know-how" schützt die spezifische Konzentration von Defensinen, die Art ihrer Stabilisierung sowie die Formulierung. DefenAge wurde damit zum exklusiven Inhaber einer einzigartigen und bemerkenswert leistungsstarken Hautverjüngungstechnologie", sagte Nikolay Turovets, CEO von DefenAge.

DefenAge® Skincare ist eine technologiegestützte, evidenzbasierte Hautpflegelinie, die in den USA vertrieben wird. Derzeit wird ein internationaler Vertrieb, unter anderem in Europa, in Erwägung gezogen. Der Hauptbestandteil der Produktlinie, Age-Repair Defensins®, verfügt über einen eigenständigen, natürlichen und zielgerichteten Wirkmechanismus zur Hauterneuerung. Die Technologie ist in Europa patentiert, in den USA zum Patent angemeldet und exklusiv in Produkten der Marke DefenAge enthalten. DefenAge-Produkte zählen nicht zur Kategorie der „Wachstumsfaktoren". Das Clinical Power Trio wurde in klinischen Studien getestet. Mit der zentralen Hautpflegetherapie von DefenAge werden sichtbare Anzeichen von Hautalterung und müder Haut weitreichend behoben. Die klinische Leistungsfähigkeit und Sicherheit von DefenAge wird durch 14 klinische Studien untermauert. Die Wirksamkeit von DefenAge wurde bereits in zahlreichen renommierten medizinischen Fachzeitschriften dokumentiert und hat im Rahmen von akademischen Präsentationen und medizinischen Kongressen das Interesse vieler Ärzte geweckt. Produkte von DefenAge enthalten keine Bestandteile tierischen oder menschlichen Ursprungs, Parabene, formaldehydhaltige Konservierungsmittel, Sulfate, Mineralöle, Farbstoffe, Phthalate oder BPA und sind frei von Tierversuchen.

DefenAge®ist eine Marke von Progenitor Biologics. Progenitor Biologics®, LLC, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MediCell Technologies, LLC. Inhaber des Patents ist MediCell Technologies, LLC.

Produkte für den USA-Markt sind erhältlich unter www.DefenAge.com.

