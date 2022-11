Mit dem Umzug nach Stuttgart und dem Ausbau des Standorts Basel verstärkt CRB sein Bestreben, das europäische AEC-Geschäft auszubauen

STUTTGART, Germany, 22. November 2022 /PRNewswire/ -- CRB, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Ingenieur-, Architektur-, Bau- und Beratungslösungen für die Life-Sciences- und Lebensmittelindustrie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen Standort in Stuttgart in größere Räumlichkeiten in der historischen Stadt Böblingen verlegt hat, einem Zentrum für Technologie und Industrie.

Europäische Life-Sciences Kunden und CRB-Mitarbeiter profitieren von den neuen Räumlichkeiten in Stuttgart

Zusammen mit dem kürzlich erweiterten Standort in Basel, Schweiz, positioniert sich CRB mit der neuen Niederlassung in der Region Stuttgart für ein kontinuierliches, schnelles Kunden- und Mitarbeiterwachstum und verstärkt sein Vorhaben, die AEC-Marktführerschaft in der Europäischen Region auszubauen. Die Räumlichkeiten in Böblingen ermöglichen es CRB, sein Fachpersonal um bis zu 50 % aufzustocken, um weiterhin die europäischen Märkte für Life Sciences, Biotechnologie und Wachstumsmärkte zu bedienen. Kürzlich wurde das Unternehmen von Engineering News-Record auf Platz 44 der Top 50 Design-Firmen in internationalen Märkten gelistet.

Das neue Büro in Böblingen verfügt über eine Vielzahl von Besprechungsräumen, die nach regionalen Gebieten benannt sind und mit Kunstwerken gestaltet wurden, die die außergewöhnliche Landschaft, die Architektur und die Wahrzeichen der Region widerspiegeln. Zu den neuen Räumlichkeiten von CRB gehören ein Schulungsraum, eine Betriebsküche sowie Gemeinschafts- und private Pausenräume. Das Büro ist leicht mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen und liegt in Laufnähe zu zahlreichen historischen und kulturellen Attraktionen der Stadt.

Kürzlich hat das Unternehmen auch den Umzug seiner Basler Niederlassung in ein neues Büro abgeschlossen, das die Möglichkeiten für Mitarbeiter und Kunden in einer Stadt erweitert, die sich zu einem globalen Drehkreuz für die Pharmaindustrie entwickelt hat. Die Räumlichkeiten von CRB sind nur einen kurzen Spaziergang von der historischen Altstadt Basels entfernt und bieten ausreichend Platz für Kundenbesprechungen sowie eine Büroaufteilung, die die Zusammenarbeit und die Arbeitsatmosphäre für die Mitarbeiter optimiert.

"Wir haben in Europa in kurzer Zeit enorme Erfolge erzielt, und diese neuen Räumlichkeiten stehen für unser wachsendes Bestreben, die Ressourcen eines globalen Unternehmens vor Ort für Kunden bereitzustellen, die Innovationen in der pharmazeutischen Gesundheitsversorgung vorantreiben und Therapien für Patienten beschleunigen", so Eric Unrau, Vice President of European Operations von CRB. "Von der Wahl des Standorts über die Inneneinrichtung bis hin zum Einsatz von Technologie haben wir uns darauf konzentriert, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die mit unseren Grundwerten in Einklang steht, unsere Mitarbeiter unterstützt und den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht wird. Wir freuen uns, die nächste Phase unseres Wachstums in dieser wichtigen Region zu beginnen."

Seit der Eröffnung der europäischen Niederlassung im Jahr 2016 mit zwei Mitarbeitern ist die Mitarbeiterzahl von CRB in Europa auf fast 100 Fachleute angewachsen, die einige der wichtigsten Projekte im Bereich Life Sciences mit Planung, Auftragsabwicklung und Baumanagement für weltweit führende Unternehmen wie Pfizer, BioNTech und Takeda unterstützen. Die CRB Projekt-Teams haben bereits Projekte für Kunden, die COVID-19 mRNA-Impfstoffe im großen Umfang entwickeln und herstellen, sowie Anlagen für orale Feststoffmedikamente und aseptische Abfüllung, realisiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website.

Über CRB:

CRB ist ein führender Anbieter von nachhaltigen Ingenieur-, Architektur-, Bau- und Beratungslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Life Sciences Branche. Mit dem innovativen und marktführenden Ansatz der integrierten Projektabwicklung spricht CRB Kunden an, die qualitativ hochwertige Lösungen innerhalb eines festen Zeit- und Kostenrahmens benötigen. Die fast 1.800 Mitarbeiter des Unternehmens bieten erstklassige Lösungen, die den Erfolg und den positiven Wandel für ihre Kunden, Mitarbeiter und Unternehmen fördern. CRB ist ein privates Unternehmen mit einer langen Tradition Kunden weltweit zu bedienen und strebt stets nach den höchsten Standards in Bezug auf technisches Wissen, Kreativität und Ausführung.

KONTAKT:

Clarity Quest:

877-887-7611

Bonnie Quintanilla, [email protected] oder Phyllis Grabot, [email protected]

CRB:

816-200-5234

Chris Clark, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952617/CRB.jpg

SOURCE CRB