Europakommisjonen godkjenner mAbxience's Bevacizumab for behandling av visse typer kreft

mAbxience, et fullverdig multinasjonalt bioteknologiselskap med over ti års erfaring med utvikling, produksjon og kommersialisering av biofarmaka , utvider pasientens tilgang til biologiske terapier over hele Europa.

MADRID, 31. mars 2021 /PRNewswire/ -- Den 31. mars 2021, har EU-kommisjonen (EC) godkjent mAbxience MB02 biolignende med Avastin® (Bevacizumab), i Europa.

MB02, som vil bli markedsført som Alymsys® og Oyavas®, er veldig likt referansemedisinen, med bevis som tyder på at det har samme konsistens, beskyttelse og effekt som Avastin®. Brystkreft, ikke-småcellet lungekreft, nyrecellekreft, epitelial eggstokk, eggleder eller primær peritoneal kreft og kreft i livmorhalsen håndteres også med MB02.

"Vi er midt i en avgjørende tid globalt, med spesiell vekt på helsevesenet og dets langsiktige levedyktighet," sa Emmanuelle Lepine, daglig leder for mAbxience.

"Lanseringen av vår Bevacizumab i det europeiske markedet under varemerkene Alymsys® og Oyavas® vil være en flott illustrasjon på hvordan kreativitet og banebrytende R&D-teknologi kan brukes til å produsere et rimelig medisin av høy kvalitet som, i tillegg til å tilby alternativer for helsevesenet, vil også øke pasientens tilgang til dyre behandlinger. "

Informasjon om mAbxience

mAbxience er et fullt integrert globalt biofarmasøytisk selskap som spesialiserer seg i produksjon, produksjon og kommersialisering av monoklonale antistoffer. Det er en del av farmasøytkonsernet Insud Pharma. mAbxience ble etablert i 2010 og har nå tre toppmoderne fasiliteter i Spania og Argentina. mAbxience utvikler en rekke biofarmasøytiske produkter innen en rekke terapeutiske områder.. I 2014 lanserte mAbxience sin første biosimilar, Rituximab (Produktkode: RTXM83-MB01), som er autorisert og solgt i en rekke land over hele verden. Det andre produktet, Bevacizumab (produktkode: BEVZ92-MB02) ble utviklet og utgitt i Latin-Amerika for første gang i 2016.

Konsistensen, sikkerheten og effekten av mAbxience sine medisiner er avgjørende for virksomheten. MAbxience-teamet er dedikert til å tilby utmerket pasientbehandling og utvide global tilgang til sine biofarmasøytiske medisiner. Selskapets oppgave er å øke pasienttilgangen til tjenester av høy kvalitet for sykdommer som krever dyre medisiner, samtidig som de bidrar til langsiktig levedyktighet i helsevesenet.

Dr. Hugo Sigman og Dr. Silvia Gold dannet Insud Pharma Group, som har over 40 års erfaring i farmasøytisk industri og sysselsetter over 6000 fagpersoner over hele verden.

Ansvarsfraskrivelse

Annet enn uttalelser om historisk faktum, kan noen av uttalelsene i denne pressemeldingen være fremtidsrettede uttalelser eller uttalelser om fremtidige forventninger basert på tilgjengelige data. Slike uttalelser er per definisjon underlagt risiko og usikkerhet, akkurat som vårt selskap og hvert produkt vi produserer og selger er underlagt en rekke risikoer og usikkerheter utenfor vår kontroll. Framtidsrettede uttalelser gjenspeiler mAbxience's ledelsens vurdering fra datoen for denne utgivelsen, og mAbxience fraskriver seg enhver intensjon eller forpliktelse til å oppdatere eventuelle fremtidsrettede uttalelser inneholdt heri, som bare taler fra datoen for denne utgivelsen.

